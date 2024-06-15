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С 17 июня в Перми без горячей воды останутся четыре микрорайона

С 17 июня в Перми без горячей воды останутся четыре микрорайона

15 июня 2024, 10:50
Фото: ideogram.ai
Срок отключения горячего водоснабжения не должен превышать 14 дней.

В Перми с 17 июня отключение горячего водоснабжения пройдет на микрорайонах Гайва, Заозерье, Молодежный и Парковый, а также в Закамске и Свердловском районе. Об этом сообщила компания «Т Плюс».

На ежегодные обязательные гидравлические испытания трубопроводов отопления и горячего водоснабжения отводится не более 14 нормативных дней. В течение лета пройдут проверочные мероприятия 2056 км теплосетей.

Гидравлические испытания с 17 по 21 июня в Закамске

  • ул. Автозаводская, 82;
  • ул. Закамская, 58а, 60а, 62, 66, 83, 85;
  • ул. Кировоградская, 52/1, 52/2, 66/1, 66/2, 68/1, 68/2, 72, 73а;
  • ул. Л. Липатова, 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а;
  • ул. Магистральная, 86а;
  • ул. Маршала Рыбалко, 74, 76, 78, 78а, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 100а;
  • ул. Пензенская, 75.

Гидравлические испытания с 17 по 29 июня на Гайве

  • переулок 1-й Дубровский, 5, 7;
  • переулок 2-й Дубровский, 6, 8.
  • ул. Академика Вильямса, 20/1, 20/2, 20/3, 37б, 39б, 51а, 51б;
  • ул. Бирская, 3, 4;
  • ул. В. Васнецова, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
  • ул. Воркутинская, 88;
  • ул. Гайвинская, 82, 99, 105, 107;
  • ул. Гремячий лог, 1;
  • ул. Д. Карбышева, 6, 41, 42, 44, 46, 47а, 47б, 48, 49а, 50, 52;
  • ул. Д. Писарева, 1, 1а, 2а, 7, 11, 13, 25, 25б, 27а, 28, 29в, 29б, 30, 31а, 32, 33, 34, 35, 45, 49, 53, 55, 56б, 56г, 59;
  • ул. Звенигородская, 2, 3, 11;
  • ул. И. Репина, 6, 8, 10, 10а, 12, 20, 20а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 66, 68, 70, 70а, 76а, 103/1, 104, 115, 120;
  • ул. Кабельщиков, 12, 23, 89а, 93, 95, 99;
  • ул. Коспашская, 17;
  • ул. Лобвинская, 33, 42, 42а;
  • ул. Луговского, 3, 134, 136, 140;
  • ул. Маршала Толбухина, 15, 17, 23;
  • ул. Мелитопольская, 1.
  • ул. Ново-Гайвинская, 82;
  • ул. Севанская, 2.
  • ул. Усадебная, 55;
  • ул. Янаульская, 14, 18, 34, 36, 38.

Гидравлические испытания с 17 по 28 июня в микрорайоне Молодежном

  • ул. Академика Веденеева, 54, 71, 71а, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86а, 87, 88, 90, 92;
  • ул. Качканарская, 45, 47;
  • ул. М. Косякова, 74, 76, 78;
  • ул. Плановая, 3.

Гидравлические испытания с 17 июня по 1 июля в микрорайоне Парковом

  • проспект Парковый, 1, 1а, 3, 3б, 3/1, 5, 5/1, 7, 8, 8а, 10/1,10/2, 10/3, 10/4, 12, 13, 14, 15а, 15б, 15в, 16, 18, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 23, 24, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28а, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37а, 37б, 37в, 37г, 38, 39, 40, 40а, 41а, 41б, 41в, 41г, 42, 43, 45а, 45б, 45в, 46, 48, 50, 50а, 52, 54/1, 54/2, 56;
  • ул. А. Герцена, 4, 4а;
  • ул. А. Желябова, 3, 10, 10а, 11, 13, 15, 16, 16б, 17, 19;
  • ул. Боровая, 2;
  • ул. В. Каменского, 1, 2а, 3, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 24;
  • ул. Вокзальная, 78, 80,
  • ул. Гатчинская, 15, 18, 20;
  • ул. Переселенческая, 98, 102, 104, 111;
  • ул. Пожарского, 10, 11, 12, 12/2, 14, 15, 17, 19, 21;
  • ул. Подлесная, 6, 9б, 13а, 15, 15а, 17, 19/1, 19/2, 21, 21/2, 23/1, 23/2, 23/3, 25, 27/1, 27/2, 29, 33, 35, 37, 37а, 39, 43а, 45, 47;
  • ул. С. Куфонина, 7, 9;
  • ул. Строителей, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 24а, 24б, 24в, 24г, 26, 34, 34а, 36, 36/1, 37, 37а, 46, 48;
  • ул. Т. Барамзиной, 32, 32а, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4;
  • ул. Углеуральская, 25, 27;
  • ул. Ф. Энгельса, 6.

Гидравлические испытания с 17 июня по 1 июля в Заозерье

  • ул. М. Читалина, 10;
  • ул. Радистов, 13;
  • ул. Судоремонтная, 21.
  • ул. Трясолобова, 65, 67, 69, 94.

Гидравлические испытания с 21 июня по 5 июля в Свердловском районе

  • ул. 1-я Красноармейская, 3, 4, 5, 6, 21, 40, 44а, 46;
  • ул. 25-го Октября, 72, 89, 106;
  • ул. Газеты «Звезда», 56, 58;
  • ул. М. Горького, 83, 86;
  • ул. Н. Островского, 75;
  • ул. Сибирская, 58, 65, 65а.
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