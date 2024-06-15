С 17 июня в Перми без горячей воды останутся четыре микрорайона

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В Перми с 17 июня отключение горячего водоснабжения пройдет на микрорайонах Гайва, Заозерье, Молодежный и Парковый, а также в Закамске и Свердловском районе. Об этом сообщила компания «Т Плюс».
На ежегодные обязательные гидравлические испытания трубопроводов отопления и горячего водоснабжения отводится не более 14 нормативных дней. В течение лета пройдут проверочные мероприятия 2056 км теплосетей.
Гидравлические испытания с 17 по 21 июня в Закамске
Гидравлические испытания с 17 по 29 июня на Гайве
Гидравлические испытания с 17 по 28 июня в микрорайоне Молодежном
Гидравлические испытания с 17 июня по 1 июля в микрорайоне Парковом
Гидравлические испытания с 17 июня по 1 июля в Заозерье
Гидравлические испытания с 21 июня по 5 июля в Свердловском районе