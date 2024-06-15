Ситуацию с Кунгурской пещерой обсудят на совещании с губернатором Пермского края

Росприроднадзор не смог оштрафовать на 150 тыс. рублей оператора Кунгурской ледяной пещеры. Организация не проводила расчет теплового баланса и не оценивала влияние на него антропогенного фактора, нарушая требования техпроекта. Однако пещеру посещало больше туристов, чем это было разрешено документацией. Претензии надзорного органа суд признал незаконными.