properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:47

Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Ситуацию с Кунгурской пещерой обсудят на совещании с губернатором Пермского края

Ситуацию с Кунгурской пещерой обсудят на совещании с губернатором Пермского края

15 июня 2024, 04:47
Фото: properm.ru
Ранее сообщалось, что Росприроднадзор не смог оштрафовать на 150 тыс. рублей оператора Кунгурской ледяной пещеры.
Сюжет
Туризм

На следующей неделе на специальном совещании у губернатора Прикамья Дмитрия Махонина обсудят решение суда по делу о пользовании недрами Кунгурской ледяной пещеры. Об этом сообщила газета «Звезда» с ссылкой на свои источники.

Напомним, семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству апелляционную жалобу Западно-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Жалоба связана с отказом штрафовать оператора Кунгурской ледяной пещеры ООО «Сталагмит Экскурс» за нарушение пользования недрами.

Росприроднадзор не смог оштрафовать на 150 тыс. рублей оператора Кунгурской ледяной пещеры. Организация не проводила расчет теплового баланса и не оценивала влияние на него антропогенного фактора, нарушая требования техпроекта. Однако пещеру посещало больше туристов, чем это было разрешено документацией. Претензии надзорного органа суд признал незаконными.

Читайте также:
Росприроднадзор оспаривает решение суда по делу о Кунгурской ледяной пещереРосприроднадзор не смог оштрафовать оператора Кунгурской ледяной пещерыРосприроднадзор обнаружил 285 тыс. тонн вредных веществ в воздухе Прикамья
#Туризм#Штраф#Кунгурская ледяная пещера#Дмитрий махонин#Прикамье#Росприроднадзор#Западно-Уральское межрегиональное управление#Федеральная служба по надзору в сфере природопользования#Техпроект#Антропогенный фактор
Подпишитесь
Нырнул с пирса. В Прикамье в пруду утонул 14-летний мальчик
Сегодня, 05:25
В Перми в микрорайоне Вышка-2 сбили лося
Сегодня, 06:02
Елена Лопаева не смогла добиться отсрочки исполнения наказания
Вчера, 14:23
«Постарались идти дальше, больше, выше». Илья Авербух — о фестивале «Город встреч»
Вчера, 13:18
В Прикамье одобрение Роспотребнадзора получили четыре пляжа
Вчера, 12:50
"