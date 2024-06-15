Ситуацию с Кунгурской пещерой обсудят на совещании с губернатором Пермского края

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
На следующей неделе на специальном совещании у губернатора Прикамья Дмитрия Махонина обсудят решение суда по делу о пользовании недрами Кунгурской ледяной пещеры. Об этом сообщила газета «Звезда» с ссылкой на свои источники.
Напомним, семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству апелляционную жалобу Западно-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Жалоба связана с отказом штрафовать оператора Кунгурской ледяной пещеры ООО «Сталагмит Экскурс» за нарушение пользования недрами.
Росприроднадзор не смог оштрафовать на 150 тыс. рублей оператора Кунгурской ледяной пещеры. Организация не проводила расчет теплового баланса и не оценивала влияние на него антропогенного фактора, нарушая требования техпроекта. Однако пещеру посещало больше туристов, чем это было разрешено документацией. Претензии надзорного органа суд признал незаконными.