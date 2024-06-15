В Перми 15 и 16 июня усилится контроль за транспортным движением

«Внимание дорожных полицейских направлено на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения», — рассказали в Госавтоинспекции. Отмечается, что о случаях нетрезвого вождения можно сообщить в дежурную часть полка ДПС по Перми по телефонам: 246-79-00, 261-99-99, 102.