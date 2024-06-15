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В Перми 15 и 16 июня усилится контроль за транспортным движением

В Перми 15 и 16 июня усилится контроль за транспортным движением

15 июня 2024, 06:30
Фото: Госавтоинспекция Перми
Мера направлена на устранение грубых нарушений ПДД.

В выходные, 15 и 16 июня, сотрудники Госавтоинспекции краевого центра усилят контроль за дорожным движением. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в социальных сетях.

«Внимание дорожных полицейских направлено на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения», — рассказали в Госавтоинспекции. Отмечается, что о случаях нетрезвого вождения можно сообщить в дежурную часть полка ДПС по Перми по телефонам: 246-79-00, 261-99-99, 102.

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#Пермь#Госавтоинспекция#Дорожное движение#Контроль#Нарушения ПДД#Нетрезвое вождение
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