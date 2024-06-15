В Перми для гимназии № 5 установят спортивную площадку почти за 46 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
МАОУ «Гимназия № 5» объявило аукцион на право установки спортивной площадки. Стоимость контракта составила 45 млн 918 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Объект будет возведен на ул. Ким, 90. Основными этапами строительства станут: подготовительные работы, земляные работы, инженерная подготовка территории, устройство фундаментов и оснований. возведение наружных ограждающих конструкций. монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, устройство наружных электрических сетей и линий связи, устройство наружных сетей канализации, устройство искусственных сооружений, и благоустройство.
Начало работ обозначено на 15 июля, сдача объекта — 14 октября 2024 года. Подать заявку на участие в аукционе можно до 1 июля. Победитель конкурса станет известен 4 июля.