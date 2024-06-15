Два исторических здания Перми оснастят системами безопасности

Здание, в котором в исторические времена останавливался император Александр I при посещении Пермской губернии в 1824 году, стал важным объектом в период «Пермь губернская». С 1918 года и по советское время здесь располагались главные органы государственного управления на разных уровнях — от губисполкома до горисполкома, а с 1975 года — местные органы власти. В период с 1861 по 1869 год в этом здании работал помощником библиотекаря выдающийся русский писатель Фёдор Михайлович Решетников, автор знаменитой книги «Подлиповцы», где он также создал свои первые статьи — «Скрипач» и «Библиотека чиновников Пермской губернской казенной палаты».