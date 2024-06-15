Два исторических здания Перми оснастят системами безопасности

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» объявило конкурс на поиск подрядчика для разработки научно-проектной документации на приспособление двух объектов культурного наследия регионального значения для современного использования. Информация об это появилась на сайте госзакупок.
Речь идет о «Здании, где в 1876 году был открыт первый в крае книжный магазин Ольги Петровской» на ул. Ленина, 34, и о «Здании, где в губернской казенной палате работал Ф. М. Решетников» на ул. Ленина, 23. Согласно техническому заданию, оба объекта планируется снабдить системами оповещения и управления эвакуацией людей при террористической угрозе (СОУЭ).
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 24 июня. Победитель аукциона станет известен 26 июня.
Бывший книжный магазин расположено в угловой части здания на перекрестке ул. Ленина и Сибирской. Здание построили в 1862–1863 годах. В январе 1876 года здесь открылся первый в Прикамье книжный магазин по инициативе ссыльного поляка, участника польского восстания Юзефа Пиотровского (Иосифа Петровского). Магазин оформили на жену поляка Ольгу Петровскую (Пушкину).
Здание, в котором в исторические времена останавливался император Александр I при посещении Пермской губернии в 1824 году, стал важным объектом в период «Пермь губернская». С 1918 года и по советское время здесь располагались главные органы государственного управления на разных уровнях — от губисполкома до горисполкома, а с 1975 года — местные органы власти. В период с 1861 по 1869 год в этом здании работал помощником библиотекаря выдающийся русский писатель Фёдор Михайлович Решетников, автор знаменитой книги «Подлиповцы», где он также создал свои первые статьи — «Скрипач» и «Библиотека чиновников Пермской губернской казенной палаты».