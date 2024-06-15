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Updated Сегодня, 07:14

В центре Перми ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Город встреч»

В Перми ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Город встреч»

15 июня 2024, 07:12
Фото: 1MI

В центре Перми ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Город встреч»

Шоу-открытие фестиваля пройдет 16 июня.

С 01:00 16 июня до 00:00 17 июня будет приостановлено движение всех видов транспорта по ул. Монастырская, 2 до ул. Максима Горького, а также на проезде от ул. Советской до «Завода Шпагина». Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Пермского края.

Помимо этого, в этот период на данном участке будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. «Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении культурно-массового мероприятия при открытии Летнего фестиваля „Город встреч“, — сообщили в ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края.

Напомним, что 16 июня в 20.00, в Перми пройдет шоу-открытие фестиваля «Город встреч». Местом проведения театрализованного шоу (0+) станет площадь у Речного вокзала.

Фото: Минтранс Прикамья
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#Пермь#Минтранс#Безопасность дорожного движения#Транспорт#Фестиваль#Ограничение#Город Встреч#Культурно-массовое мероприятие#Шоу-открытие#Площадь у Речного вокзала
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