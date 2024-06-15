В Перми ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Город встреч»

С 01:00 16 июня до 00:00 17 июня будет приостановлено движение всех видов транспорта по ул. Монастырская, 2 до ул. Максима Горького, а также на проезде от ул. Советской до «Завода Шпагина». Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Пермского края.