В Перми ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Город встреч»

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
С 01:00 16 июня до 00:00 17 июня будет приостановлено движение всех видов транспорта по ул. Монастырская, 2 до ул. Максима Горького, а также на проезде от ул. Советской до «Завода Шпагина». Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Пермского края.
Помимо этого, в этот период на данном участке будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. «Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении культурно-массового мероприятия при открытии Летнего фестиваля „Город встреч“, — сообщили в ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края.
Напомним, что 16 июня в 20.00, в Перми пройдет шоу-открытие фестиваля «Город встреч». Местом проведения театрализованного шоу (0+) станет площадь у Речного вокзала.