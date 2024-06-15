В Перми в микрорайоне Вышка-2 сбили лося

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
В пятницу, 14 июня, в Перми в микрорайоне Вышка-2 на автодороге сбили лося. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».
«Сбили лося. Животное не может встать, пытается идти в сторону леса. Все в крови», — написали в социальных сетях. Корреспондент Properm.ru направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю.
С мая по июль в Пермском крае проходит сезон миграции лосей. По информации от краевого Министерства природных ресурсов, с начала 2024 года в регионе произошло около 30 аварий с участием диких животных. За гибель лося водитель транспортного средства будет оштрафован на 80 тыс. рублей.