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В Перми в микрорайоне Вышка-2 сбили лося

В Перми в микрорайоне Вышка-2 сбили лося

15 июня 2024, 06:02
Фото: ЧП Пермь
Животное было не в силах самостоятельно встать с проезжей части.
Сюжет
Дтп

В пятницу, 14 июня, в Перми в микрорайоне Вышка-2 на автодороге сбили лося. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».

«Сбили лося. Животное не может встать, пытается идти в сторону леса. Все в крови», — написали в социальных сетях. Корреспондент Properm.ru направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю.

С мая по июль в Пермском крае проходит сезон миграции лосей. По информации от краевого Министерства природных ресурсов, с начала 2024 года в регионе произошло около 30 аварий с участием диких животных. За гибель лося водитель транспортного средства будет оштрафован на 80 тыс. рублей.

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#Происшествия#Дтп#Пермь#Чп#Социальные сети#Вышка-2#Телеграм-канал#ГУ МВД России#Запрос#Лося
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