В Перми в микрорайоне Вышка-2 сбили лося

С мая по июль в Пермском крае проходит сезон миграции лосей. По информации от краевого Министерства природных ресурсов, с начала 2024 года в регионе произошло около 30 аварий с участием диких животных. За гибель лося водитель транспортного средства будет оштрафован на 80 тыс. рублей.