В Перми впервые открылся круглогодичный торгово-ярмарочный комплекс

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
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Updated Сегодня, 09:52
В Мотовилихинском районе Перми на ул. Целинная, 37а открылся первый круглогодичный торгово-ярмарочный комплекс, в котором появятся торговые точки по продаже мясной, молочной, рыбной продукции, а также овощей и фруктов. В комплекс также войдут пекарни и кофейни. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу компании «ЦентрСтройГрупп».
Арендаторами торговых помещений выступят порядка 40 региональных предпринимателей. Дизайн внутреннего убранства выполнен в стиле барн. Застройщиком выступило ООО «ЦентрСтройГрупп». Проект по строительству сети торгово-ярмарочных комплексов в Перми в 2022 году получил статус приоритетного.