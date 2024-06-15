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В Перми впервые открылся круглогодичный торгово-ярмарочный комплекс

В Перми впервые открылся круглогодичный торгово-ярмарочный комплекс

15 июня 2024, 09:20
В 2022 году проект ООО «ЦентрСтройГрупп» по строительству сети торгово-ярмарочных комплексов получил статус приоритетного.

В Мотовилихинском районе Перми на ул. Целинная, 37а открылся первый круглогодичный торгово-ярмарочный комплекс, в котором появятся торговые точки по продаже мясной, молочной, рыбной продукции, а также овощей и фруктов. В комплекс также войдут пекарни и кофейни. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу компании «ЦентрСтройГрупп».

Арендаторами торговых помещений выступят порядка 40 региональных предпринимателей. Дизайн внутреннего убранства выполнен в стиле барн. Застройщиком выступило ООО «ЦентрСтройГрупп». Проект по строительству сети торгово-ярмарочных комплексов в Перми в 2022 году получил статус приоритетного.

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#Строительство#Рыба#Мотовилихинский район#Торгово-ярмарочный комплекс#ЦентрСтройГрупп#ООО ЦентрСтройГрупп
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