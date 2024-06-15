В Перми впервые открылся круглогодичный торгово-ярмарочный комплекс

В Мотовилихинском районе Перми на ул. Целинная, 37а открылся первый круглогодичный торгово-ярмарочный комплекс, в котором появятся торговые точки по продаже мясной, молочной, рыбной продукции, а также овощей и фруктов. В комплекс также войдут пекарни и кофейни. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу компании «ЦентрСтройГрупп».