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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

В Пермском крае из-за плохого самочувствия водителя на трассе опрокинулся КамАЗ

В Пермском крае из-за плохого самочувствия водителя на трассе опрокинулся КамАЗ

15 июня 2024, 08:05
Фото: Госавтоинспекция Березников
По факту инцидента проводится проверка.
Сюжет
Дтп

В четверг, 13 июня примерно в 17:50, на автомобильной дороге Кунгур-Соликамск-Усолье опрокинулся КамАЗ из-за плохого самочувствия водителя. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Березников.

Как указывает ведомство, водителем транспортного средства был 55-летний мужчина. В результате ухудшения самочувствия допустил съезд транспортного средства с последующим его опрокидыванием.

Мужчине была оказана разовая медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция предупреждает водителей о том, что не следует садиться за руль в болезненном или утомленном состоянии

Фото: Госавтоинспекция Березников
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#Дтп#Камаз#Госавтоинспекция
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