В Пермском крае из-за плохого самочувствия водителя на трассе опрокинулся КамАЗ

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 08:07
В четверг, 13 июня примерно в 17:50, на автомобильной дороге Кунгур-Соликамск-Усолье опрокинулся КамАЗ из-за плохого самочувствия водителя. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Березников.
Как указывает ведомство, водителем транспортного средства был 55-летний мужчина. В результате ухудшения самочувствия допустил съезд транспортного средства с последующим его опрокидыванием.
Мужчине была оказана разовая медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция предупреждает водителей о том, что не следует садиться за руль в болезненном или утомленном состоянии