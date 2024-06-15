В Пермском крае снова подорожал бензин

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
С 4 по 10 июня в Пермском крае зафиксирован рост на все виды бензина, кроме АИ-98. Первым на это внимание обратил ИА «Текст». Средняя цена на автомобильное топливо составила 55,89 рублей за литр, на дизельное топливо — 65,84 рублей.
Больше всего стоимость увеличилась на АИ-95 — на 17 копеек до 56,07 рублей за один литр. АИ-92 подорожал на 16 копеек за литр до 51,55 рублей.
Средняя стоимость на бензин в ПФО сложилась в 53,85 рублей, а на дизтопливо — 62,48 рублей за литр. Прикамье все еще в лидерах по ценам на топливо среди регионов Приволжья.