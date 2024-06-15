В Пермском крае снова подорожал бензин

С 4 по 10 июня в Пермском крае зафиксирован рост на все виды бензина, кроме АИ-98. Первым на это внимание обратил ИА «Текст». Средняя цена на автомобильное топливо составила 55,89 рублей за литр, на дизельное топливо — 65,84 рублей.