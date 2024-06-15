Власти Перми хотят снести гараж, который ранее сами вернули пенсионеру

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Администрация Мотовилихинского района Перми намерена демонтировать гараж по распоряжению прокуратуры, который ранее вернула после незаконного сноса. Об этом сообщает perm.aif.ru.
Речь идет о гараже, принадлежащем пенсионеру, инвалиду II группы, ветерану труда Анатолию Семенову. Ранее объект подлежал сносу, несмотря на наличие документов, разрешающих его установку на земле муниципалитета. После этого власти Перми извинились перед пенсионером и пообещали возвести новый гараж.
«Понимаем, что произошедшая ситуация — стресс для пожилого человека, и приносим свои извинения. Мы всегда готовы пойти на встречу жителям, подробно разобраться в их ситуации и помочь. Владелец гаража приглашен на встречу в администрацию района, чтобы вместе с ним определить дальнейшие действия по процедуре возврата гаража. На данный момент он хранится на складе под круглосуточной охраной», — говорилось в сообщении мэрии.
По словам дочери пенсионера, документ, подтверждающий законность размещения гаража на данном участке, выдан в 1987 году. Однако это никак не влияет на его юридическую силу, что было подтверждено юристом.