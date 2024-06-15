Власти Перми хотят снести гараж, который ранее сами вернули пенсионеру

«Понимаем, что произошедшая ситуация — стресс для пожилого человека, и приносим свои извинения. Мы всегда готовы пойти на встречу жителям, подробно разобраться в их ситуации и помочь. Владелец гаража приглашен на встречу в администрацию района, чтобы вместе с ним определить дальнейшие действия по процедуре возврата гаража. На данный момент он хранится на складе под круглосуточной охраной», — говорилось в сообщении мэрии.