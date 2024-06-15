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Власти Перми хотят снести гараж, который ранее сами вернули пенсионеру

Власти Перми хотят снести гараж, который ранее сами вернули пенсионеру

15 июня 2024, 10:22
Фото: 1MI
Гараж был демонтирован, несмотря на наличие документа, разрешающего его установку.

Администрация Мотовилихинского района Перми намерена демонтировать гараж по распоряжению прокуратуры, который ранее вернула после незаконного сноса. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Речь идет о гараже, принадлежащем пенсионеру, инвалиду II группы, ветерану труда Анатолию Семенову. Ранее объект подлежал сносу, несмотря на наличие документов, разрешающих его установку на земле муниципалитета. После этого власти Перми извинились перед пенсионером и пообещали возвести новый гараж.

«Понимаем, что произошедшая ситуация — стресс для пожилого человека, и приносим свои извинения. Мы всегда готовы пойти на встречу жителям, подробно разобраться в их ситуации и помочь. Владелец гаража приглашен на встречу в администрацию района, чтобы вместе с ним определить дальнейшие действия по процедуре возврата гаража. На данный момент он хранится на складе под круглосуточной охраной», — говорилось в сообщении мэрии.

По словам дочери пенсионера, документ, подтверждающий законность размещения гаража на данном участке, выдан в 1987 году. Однако это никак не влияет на его юридическую силу, что было подтверждено юристом.

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#Пенсионер#Гараж#Демонтаж#Инвалид#Ветеран труда#Юрист#Извинения
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