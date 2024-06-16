БК «Парма» покинул еще один американский легионер

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Американский центровой БК «Парма» Ричард Соломон продолжит карьеру в «Бэйцзин Дакс» (Китай). Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.
«Мы благодарим Ричарда за его характер, яркие данки, позитивное настроение, вклад в победы „Пармы“ и желаем успехов в дальнейшей карьере!», — отмечают в клубе.
Ричард Соломон стал игроком «Пармы» в июле прошлого года. До этого полгода играл в питерском «Зените».
В пятницу, 14 июня, американский форвард Би Джей Джонсон покинул БК «Парма». Спортсмен решил продолжить карьеру в «Локомотиве-Кубань». У Би Джея был контракт с «Пармой» на один сезон.