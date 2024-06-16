properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

БК «Парма» покинул еще один американский легионер

БК «Парма» покинул еще один американский легионер

16 июня 2024, 13:08
Фото: ВКонтакте/БК Парма
БК «Парма» покинул американский легионер Ричард Соломон
Сюжет
Парма

Американский центровой БК «Парма» Ричард Соломон продолжит карьеру в «Бэйцзин Дакс» (Китай). Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

«Мы благодарим Ричарда за его характер, яркие данки, позитивное настроение, вклад в победы „Пармы“ и желаем успехов в дальнейшей карьере!», — отмечают в клубе.

Ричард Соломон стал игроком «Пармы» в июле прошлого года. До этого полгода играл в питерском «Зените».

В пятницу, 14 июня, американский форвард Би Джей Джонсон покинул БК «Парма». Спортсмен решил продолжить карьеру в «Локомотиве-Кубань». У Би Джея был контракт с «Пармой» на один сезон.

Читайте также:
«Парма» вылетает из розыгрыша плей-офф Единой лиги ВТБКапитан «Пармы» подписал контракт с УНИКСомФорвард Би Джей Джонсон ушел из «Пармы» в «Локомотив-Кубань»
#Спорт#Пермь#Парма#Бк парма#Баскетбол
Подпишитесь
Следком заинтересовался ситуацией с ребенком с Гайвы, которого выгуливали на верёвке
Сегодня, 11:01
Пермская спортсменка получила допуск к участию в Олимпиаде в Париже
Сегодня, 06:13
Пермские спортсмены принесли сборной две золотых медали Игр БРИКС
Сегодня, 03:56
Пермские пожарные за год должны перевести комплексы мониторинга на новую частоту
Сегодня, 11:40
В Сиве на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина
Сегодня, 11:49
В парке «Балатово» обнаружили незаконно работавшие аттракционы
Сегодня, 05:42
"