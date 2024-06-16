Капитан «Пармы» подписал контракт с УНИКСом

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Как объявил УНИКС, защитник, много лет представлявший «Парму», а в последние годы являвшийся капитаном клуба Александр Платунов, подписал с казанским клубом контракт по системе 1+1.
26-летний баскетболист — уроженец Перми и воспитанник «Пармы». За главную команду выступал с 2016 года.
В 2019 году Платунов стал MVP «Финала четырёх» Кубка России, а в 2024-м участвовал в Матче звëзд Единой лиги ВТБ.
Его статистика в прошедшем сезоне — 7,9 очка, 3,0 передачи и 1,9 подбора в среднем за игру.
«Безусловно, я очень рад присоединиться к казанскому УНИКСу. Сделаю все возможное, чтобы вместе с командой достичь максимального результата», — приводит слова Александра пресс-служба клуба.