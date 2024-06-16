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Александр Платунов перешел в УНИКС

Капитан «Пармы» подписал контракт с УНИКСом

16 июня 2024, 05:10
Фото: ВКонтакте/УНИКС

Александр Платунов перешел в УНИКС

Александр Платунов играл в «Парме» с 2016 года.
Сюжет
Парма

Как объявил УНИКС, защитник, много лет представлявший «Парму», а в последние годы являвшийся капитаном клуба Александр Платунов, подписал с казанским клубом контракт по системе 1+1.

26-летний баскетболист — уроженец Перми и воспитанник «Пармы». За главную команду выступал с 2016 года.

В 2019 году Платунов стал MVP «Финала четырёх» Кубка России, а в 2024-м участвовал в Матче звëзд Единой лиги ВТБ.

Его статистика в прошедшем сезоне — 7,9 очка, 3,0 передачи и 1,9 подбора в среднем за игру.

«Безусловно, я очень рад присоединиться к казанскому УНИКСу. Сделаю все возможное, чтобы вместе с командой достичь максимального результата», — приводит слова Александра пресс-служба клуба.

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