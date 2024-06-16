Пермская спортсменка получила допуск к участию в Олимпиаде в Париже

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Спортсменка, представляющая Прикамье, вошла в обнародованный Международным олимпийским комитетом список из 14 российских спортсменов, которые первыми получили допуск к участию в открывающейся 26 июля Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Речь идет о выступающей в спортивной борьбе Наталье Малышевой. Первыми внимание на включение спортсменки из Прикамья в список обратил «Коммерсант».
Участники списка прошли через последний «фильтр» проверок на соответствие критериям, выработанным ранее для получения допуска. Впрочем, это не означает, что Наталья Малышева станет участницей Олимпиады — решение об участии российских спортсменов в Играх Федерация спортивной борьбы будет принимать на следующей неделе.
Наталья Малышева выступает в весовой категории до 53 кг. Она тренируется под руководством тренера центра Александра Уварова. Спортсменка родилась в Абакане в 1994 году, в сборной команде России с 2013 года.
Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа. На Олимпийские игры российских и белорусских спортсменов будут допускать только в нейтральном статусе. При этом они не должны быть связаны с силовыми ведомствами, не должны представлять командные виды спорта. Если спортсмены смогут завоевать золотые медали, то при награждении включат не гимн России, а музыку, которую специально создадут.