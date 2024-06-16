Пермские спортсмены принесли сборной две золотых медали Игр БРИКС

Владимир Никитин (Пермский край, СШОР «Старт», Динамо, тренер Николай Суворов) выигрывал финальный забег на 5000 м в Казани с лучшим результатом сезона в России 13 мин 20,60 сек в первый день легкоатлетических соревнований Игр БРИКС 2024 и приносит сборной России и Пермскому краю золотую медаль в этом виде программы.