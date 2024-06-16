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Екатерина Ивонина и Владимир Никитин завоевали «золото» Игр БРИКС

Пермские спортсмены принесли сборной две золотых медали Игр БРИКС

16 июня 2024, 03:56
Фото: Федерация легкой атлетики Пермского края

Екатерина Ивонина и Владимир Никитин завоевали «золото» Игр БРИКС

Екатерина Ивонина и Владимир Никитин были лучшими на своих дистанциях

Пермские спортсмены-легкоатлеты, участники Игр Брикс, проходящих в Казани, принесли сборной две золотых медали. Екатерина Ивонина и Владимир Никитин были лучшими на своих дистанциях, сообщает Федерация легкой атлетики Пермского края.

Владимир Никитин (Пермский край, СШОР «Старт», Динамо, тренер Николай Суворов) выигрывал финальный забег на 5000 м в Казани с лучшим результатом сезона в России 13 мин 20,60 сек в первый день легкоатлетических соревнований Игр БРИКС 2024 и приносит сборной России и Пермскому краю золотую медаль в этом виде программы.

Второе «золото» пермских легкоатлетов на Играх БРИКС2024 в Казани выиграла Екатерина Ивонина (Пермский край, СШОР «СТАРТ», тренер Сергей Попов). Она пробежала финальный забег на 3000 м с препятствиями среди женщин с результатом 9 мин 28,16 сек. Екатерина приносит сборной России «золото», а Пермскому краю вторую золотую медаль.

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#Спорт#Легкая атлетика
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