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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Константин Холмогоров из Прикамья завоевал второе место на Играх БРИКС

Пермский бегун завоевывает «серебро» на Играх БРИКС в Казани

16 июня 2024, 14:24
Фото: Федерация легкой атлетики Пермского края

Константин Холмогоров из Прикамья завоевал второе место на Играх БРИКС

В своем забеге Константин Холмогоров был первым.

Константин Холмогоров (Пермский край, СШОР Старт, Динамо, тренер Николай Суворов) уверенно выигрывает свой финальный забег на 800 м на Играх БРИКС в Казани с результатом 1 мин 49,12 сек. Об этом сообщают в Федерации легкой атлетики Пермского края.

По итогам двух финальных забегов Константин занимает второе место и приносит сборной России и Пермскому краю серебряную медаль в этой дисциплине.

Пермские спортсмены-легкоатлеты, участники Игр Брикс, проходящих в Казани, принесли сборной две золотых медали. Вчера Екатерина Ивонина и Владимир Никитин были лучшими на своих дистанциях.

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#Спорт#Легкая атлетика
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