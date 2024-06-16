Пермский бегун завоевывает «серебро» на Играх БРИКС в Казани

Константин Холмогоров (Пермский край, СШОР Старт, Динамо, тренер Николай Суворов) уверенно выигрывает свой финальный забег на 800 м на Играх БРИКС в Казани с результатом 1 мин 49,12 сек. Об этом сообщают в Федерации легкой атлетики Пермского края.