Пермский бегун завоевывает «серебро» на Играх БРИКС в Казани

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Константин Холмогоров (Пермский край, СШОР Старт, Динамо, тренер Николай Суворов) уверенно выигрывает свой финальный забег на 800 м на Играх БРИКС в Казани с результатом 1 мин 49,12 сек. Об этом сообщают в Федерации легкой атлетики Пермского края.
По итогам двух финальных забегов Константин занимает второе место и приносит сборной России и Пермскому краю серебряную медаль в этой дисциплине.
Пермские спортсмены-легкоатлеты, участники Игр Брикс, проходящих в Казани, принесли сборной две золотых медали. Вчера Екатерина Ивонина и Владимир Никитин были лучшими на своих дистанциях.