Пермяков предупреждают о высокой пожарной опасности на следующей неделе

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» с 17 по 20 июня местами на территории Пермского края ожидается высокая пожарная опасность — 4 класс. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
В связи с прогнозируемыми опасными метеорологическими явлениями, связанными с высокой пожарной опасностью, Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности.
Пермяков просят быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.