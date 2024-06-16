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Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

На следующей неделе в Прикамье ожидается высокая пожарная опасность

Пермяков предупреждают о высокой пожарной опасности на следующей неделе

16 июня 2024, 07:55
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

На следующей неделе в Прикамье ожидается высокая пожарная опасность

Ожидается четвёртый класс пожарной опасности.

По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» с 17 по 20 июня местами на территории Пермского края ожидается высокая пожарная опасность — 4 класс. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

В связи с прогнозируемыми опасными метеорологическими явлениями, связанными с высокой пожарной опасностью, Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности.

Пермяков просят быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

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#Происшествия#Пермь#Пожар
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