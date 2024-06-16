Пермяков предупреждают о высокой пожарной опасности на следующей неделе

По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» с 17 по 20 июня местами на территории Пермского края ожидается высокая пожарная опасность — 4 класс. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.