Следком заинтересовался ситуацией с ребенком с Гайвы, которого выгуливали на верёвке

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Председатель Следкома Александр Бастрыкин ждёт доклада от пермских подчинённых по ситуации с ребенком с пермской Гайвы, которого выгуливали на верёвке. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Видео с прогулкой появилось на днях в соцсетях. Видео запечатлело женщину, которая гуляет с ребёнком, привязанным за руку. Героиня ролика дёргает за верёвку, когда мальчик отходит от неё или пытается подобрать что-то с земли.
В МВД по Пермскому краю начали проверку видео.
Александр Бастрыкин также поручил доложить о расследовании противоправных действий в отношении ребенка в Пермском крае. Сообщается, что следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).
Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.