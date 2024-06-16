Стала известна стоимость подъема на первую в России смотровую башню в Губахе

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Башня обзора Gu Sky Tower, которая находится на горе Крестовой на территории всесезонного курорта «Губаха», прошла все экспертизы и открылась для посещений. Об этом сообщается в официальном паблике курорта.
Стоимость подъёма в будние дни составляет 300 рублей для детей и 400 рублей для взрослых. В выходные: 400 рублей для детей и 500 рублей для взрослых. Купить билет можно в кассе, которая находится у входа на аттракцион.
Ранее сообщалось, что высота шпиля новой башни составляет 49 м, смотровая площадка находится на отметке 40 м. Летом в гондоле с панорамными окнами будут работать кондиционеры, а зимой — отопление. Одновременно на площадке могут находиться 30 человек.