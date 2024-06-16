В Березниках на 5 рублей подорожает проезд в транспорте

С 15 апреля в Перми цена проезда в общественном транспорте выросла до 37 рублей за поездку. Повышение цен на проезд планируется проводить ежегодно, говорят в Гортрансе. Предполагается, что в 2025 году цена достигнет 39 рублей, а к 2026 году — 40 рублей.