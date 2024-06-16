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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

С 1 июля в Березниках на 5 рублей подорожает проезд в транспорте

В Березниках на 5 рублей подорожает проезд в транспорте

16 июня 2024, 09:32
Фото: properm.ru

С 1 июля в Березниках на 5 рублей подорожает проезд в транспорте

Нынешний тариф был введен менее двух лет назад.

В Березниках стоимость проезда в общественном транспорте с 1 июля повышается до 35 рублей. Стоимость провоза багажа подорожает пропорционально, сообщили в администрации города.

Сейчас в Березниках стоимость проезда составляет 30 рублей, она была установлена 1 августа 2022 года.

Новый тариф перевозчики предлагают с 2021 года, мотивируя его ростом стоимости горюче-смазочных материалов, запасных частей, расходных материалов, страховки. Также требуется повышение заработной платы работникам транспортных компаний, сообщают в мэрии.

С 15 апреля в Перми цена проезда в общественном транспорте выросла до 37 рублей за поездку. Повышение цен на проезд планируется проводить ежегодно, говорят в Гортрансе. Предполагается, что в 2025 году цена достигнет 39 рублей, а к 2026 году — 40 рублей.

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#Пермская езда#Тарифы#Транспорт#Общественный транспорт
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