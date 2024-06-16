В Нытве завтра простятся с погибшим в ходе СВО гранатомётчиком

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Завтра в Нытве простятся с погибшим в ходе СВО земляком. Об этом сообщают в официальном паблике Нытвенского городского округа.
Гвардии рядовой Виктор Лаговский служил гранатометчиком в мотострелковом подразделении. Погиб при исполнении боевого задания 15 апреля 2024 года. Подробности гражданской жизни погибшего в администрации не сообщают.
Церемония прощания начнется 17 июня с 10:00 в Доме культуры в Нытве по адресу пр. Металлургов, 1а, гражданская панихида — в 11:00.