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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

В Нытве 17 июня простятся с погибшим в ходе СВО земляком

В Нытве завтра простятся с погибшим в ходе СВО гранатомётчиком

16 июня 2024, 12:48
Фото: ВКонтакте/Администрация Нытвенского городского округа

В Нытве 17 июня простятся с погибшим в ходе СВО земляком

Виктор Лаговский погиб в средине апреля этого года

Завтра в Нытве простятся с погибшим в ходе СВО земляком. Об этом сообщают в официальном паблике Нытвенского городского округа.

Гвардии рядовой Виктор Лаговский служил гранатометчиком в мотострелковом подразделении. Погиб при исполнении боевого задания 15 апреля 2024 года. Подробности гражданской жизни погибшего в администрации не сообщают.

Церемония прощания начнется 17 июня с 10:00 в Доме культуры в Нытве по адресу пр. Металлургов, 1а, гражданская панихида — в 11:00.

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#Военная операция на Украине#Сво#Нытва
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