Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Сегодня в Нытвенском округе простились с погибшим в ходе СВО земляком. Виктор Пепеляев погиб 7 июня, сообщает администрация муниципалитета в официальном паблике.
Рядовой Виктор Пепеляев, уроженец деревни Ерши, служил механиком-водителем в мотострелковом (штурмовом) подразделении. При исполнении боевого задания получил тяжелое ранение, от которого погиб 7 июня 2024 года.
Сегодня, 16 июня, в селе Сергино проводили земляка в последний путь. Церемония прощания состоялась в Сергинской школе.