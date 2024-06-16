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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

В Нытве похоронили погибшего на СВО механика-водителя

В Нытвенском округе простились с погибшим в ходе СВО земляком

16 июня 2024, 07:26
Фото: ВКонтакте/Администрация Нытвенского городского округа

В Нытве похоронили погибшего на СВО механика-водителя

Виктор Пепеляев служил механиком-водителем.

Сегодня в Нытвенском округе простились с погибшим в ходе СВО земляком. Виктор Пепеляев погиб 7 июня, сообщает администрация муниципалитета в официальном паблике.

Рядовой Виктор Пепеляев, уроженец деревни Ерши, служил механиком-водителем в мотострелковом (штурмовом) подразделении. При исполнении боевого задания получил тяжелое ранение, от которого погиб 7 июня 2024 года.

Сегодня, 16 июня, в селе Сергино проводили земляка в последний путь. Церемония прощания состоялась в Сергинской школе.

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#Военная операция на Украине#Сво
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