В парке «Балатово» обнаружили незаконно работавшие аттракционы

Сотрудниками администрации Индустриального района Перми на неделе проведен рейд по пресечению незаконной деятельности по предоставлению услуг в виде аттракционов — надувных батутов и проката квадроциклов на территории парка культуры и отдыха «Балатово» по ул. Гатчинской, 17А. Об этом сообщают власти района.