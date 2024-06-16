В парке «Балатово» обнаружили незаконно работавшие аттракционы

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Сотрудниками администрации Индустриального района Перми на неделе проведен рейд по пресечению незаконной деятельности по предоставлению услуг в виде аттракционов — надувных батутов и проката квадроциклов на территории парка культуры и отдыха «Балатово» по ул. Гатчинской, 17А. Об этом сообщают власти района.
В ходе рейда специалистами отдела потребительского рынка администрации района на организатора незаконного аттракциона составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены в суд для принятия решения.