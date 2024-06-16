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Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

В одном из пермских парков незаконно работали батуты и прокат квадроциклов

В парке «Балатово» обнаружили незаконно работавшие аттракционы

16 июня 2024, 05:42
Фото: администрация Индустриального района

В одном из пермских парков незаконно работали батуты и прокат квадроциклов

По выявленным фактам составлен протокол, материалы переданы в суд.

Сотрудниками администрации Индустриального района Перми на неделе проведен рейд по пресечению незаконной деятельности по предоставлению услуг в виде аттракционов — надувных батутов и проката квадроциклов на территории парка культуры и отдыха «Балатово» по ул. Гатчинской, 17А. Об этом сообщают власти района.

В ходе рейда специалистами отдела потребительского рынка администрации района на организатора незаконного аттракциона составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены в суд для принятия решения.

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#Общество#Пермь#Аттракционы#Балатовский парк#Балатово
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