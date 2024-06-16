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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Мужчина в Прикамье погиб на пожаре в селе Сива

В Сиве на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

16 июня 2024, 11:49
Фото: 1MI

Мужчина в Прикамье погиб на пожаре в селе Сива

Дом сгорел почти полностью.

В селе Сива практически полностью сгорел многоквартирный дом. На пожаре погиб мужчина, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре на улице Первомайская в селе Сива поступило 15 июня в 0:20. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве восьми человек личного состава и четырёх единиц техники.

На месте было установлено, что происходило горение трехквартирного дома. На пожаре обнаружен погибший мужчина.

Площадь пожара составила 108 квадратных метров. Горение было ликвидировано в 00:50.

Обстоятельства и причина пожара устанавливается.

#Происшествия#Пожар
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