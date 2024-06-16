В Сиве на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В селе Сива практически полностью сгорел многоквартирный дом. На пожаре погиб мужчина, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре на улице Первомайская в селе Сива поступило 15 июня в 0:20. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве восьми человек личного состава и четырёх единиц техники.
На месте было установлено, что происходило горение трехквартирного дома. На пожаре обнаружен погибший мужчина.
Площадь пожара составила 108 квадратных метров. Горение было ликвидировано в 00:50.
Обстоятельства и причина пожара устанавливается.