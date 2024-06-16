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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В Соликамске во время пожара в подъезде пожарные вывели из здания пять человек

В Соликамске пожарные спасли от огня пять человек

16 июня 2024, 12:34
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Соликамске во время пожара в подъезде пожарные вывели из здания пять человек

Газозащитная служба вывела их на воздух.

В Соликамске пожарные спасли от огня пять человек. Подробности происшествия сообщают в краевом МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Красный бульвар в Соликамске поступило 15 июня в 23:19. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 22 человек и шести единиц техники.

На месте оказалось, что происходило горение изоляции кабеля в подъезде многоквартирного жилого дома.

На пожаре звеньями газодымозащитной службы были спасены пять человек, в том числе трое детей. При помощи спасательных устройств они выведены на свежий воздух. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались 35 человек.

На пожаре погибших, пострадавших нет. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Огонь ликвидирован в 23:43 минуты. Предварительная причина пожара — недостаток конструкции и изготовления электрооборудования: короткое замыкание кабеля (интернет, телефонии внутри шахты).

Обстоятельства и причина пожара устанавливается.

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#Происшествия#Пожар#Соликамск
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