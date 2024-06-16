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Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

За неоплату платной парковки в Ленинском районе Перми оштрафованы 13 водителей

За неделю оштрафованы 13 водителей за неоплату парковки в центре Перми

16 июня 2024, 10:11
Фото: properm.ru

За неоплату платной парковки в Ленинском районе Перми оштрафованы 13 водителей

Восемь протоколов составлены за повторные нарушения.

В Ленинском районе Перми на заседании комиссии по административным правонарушениям рассмотрено 13 протоколов, составленных в отношении физических лиц, не оплативших парковку. Об этом сообщают в администрации района.

В соответствии с законом «Об административных правонарушениях в Пермском крае» указанное нарушение влечет наложение административного штрафа по ч. 2 ст. 6.12 в размере 1 тыс. рублей. Повторное нарушение влечет наложение административного штрафа по ч. 4 ст. 6.12 в размере 2 тыс. рублей.

Рассмотрено 13 протоколов, из которых восемь — за повторное правонарушение.

Общая сумма наложенных штрафов составила 21 тыс. рублей.

По существующим правилам, пользователь обязан осуществить оплату размещения транспортного средства на парковочном месте платной парковки в течение 20 минут с момента въезда на такую парковку (при размещении транспортного средства многодетной семьи — в течение 120 минут).

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#Пермь#Парковки#Транспорт#Парковка
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