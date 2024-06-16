За неделю оштрафованы 13 водителей за неоплату парковки в центре Перми

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В Ленинском районе Перми на заседании комиссии по административным правонарушениям рассмотрено 13 протоколов, составленных в отношении физических лиц, не оплативших парковку. Об этом сообщают в администрации района.
В соответствии с законом «Об административных правонарушениях в Пермском крае» указанное нарушение влечет наложение административного штрафа по ч. 2 ст. 6.12 в размере 1 тыс. рублей. Повторное нарушение влечет наложение административного штрафа по ч. 4 ст. 6.12 в размере 2 тыс. рублей.
Рассмотрено 13 протоколов, из которых восемь — за повторное правонарушение.
Общая сумма наложенных штрафов составила 21 тыс. рублей.
По существующим правилам, пользователь обязан осуществить оплату размещения транспортного средства на парковочном месте платной парковки в течение 20 минут с момента въезда на такую парковку (при размещении транспортного средства многодетной семьи — в течение 120 минут).