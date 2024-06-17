Администрация Перми закупает цветы на 8 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявило торги на поставку цветов, оформленных в букеты, корзины и композиции. Информация об этом появилось на сайте госзакупок, первым на нее обратило внимание «Ъ-Прикамье». Заказчиком стала администрация Перми.
Стоимость контракта составила 8,092 млн рублей. Согласно техническому заданию, исполнитель обязуется предоставить 15 вариантов цветочных комбинаций в количестве 4230 штук. В композиции войду хризантема, гвоздика, герберы, аспидистры, альстромерия, орхидея, лимония, пион, гипсофила, цимбидиум, роза кустовая, гортензия и эустома.
«Цветы должны быть свежие, чистые, без признаков увядания, с типичными для данного ботанического сорта окраской и формой цветка, без признаков заболеваний и механических повреждений. Листья зеленые, без желтоватого оттенка, без пятен и признаков увядания. Не допускается наличие вредителей на листьях, стеблях и цветках. Товар должен иметь транспортировочную упаковку, обеспечивающую сохранность товара», — указано в общих требованиях к качеству предоставляемой услуги.
Контракт действителен до 31 декабря 2026 года. Даты поставки некоторых цветочных композиций обозначены в периодах с 1 по 8 марта 2025 года и с 1 по 8 марта 2026 года. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 24 июня 2024 года. Победитель торгов станет известен 26 июня.