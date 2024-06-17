Администрация Перми закупает цветы на 8 миллионов рублей

Контракт действителен до 31 декабря 2026 года. Даты поставки некоторых цветочных композиций обозначены в периодах с 1 по 8 марта 2025 года и с 1 по 8 марта 2026 года. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 24 июня 2024 года. Победитель торгов станет известен 26 июня.