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Updated Сегодня, 11:35

Директором фонда целевого капитала Пермского университета стала Ксения Пунина

Директором фонда целевого капитала Пермского университета стала Ксения Пунина

17 июня 2024, 11:33
Фото: Ксения Пунина / VK
До нее организацию возглавляла Виктория Ганина.
Сюжет
ПГНИУ

Новым директором Фонда целевого капитала Пермского университета назначена кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук ПГНИУ Ксения Пунина. Такое решение принял Президиум университетского эндаумент-фонда, сообщает телеграм-канал ПГНИУ.

Ксения Пунина — одна из создателей Фонда и на протяжении десяти лет член его Попечительского совета. Она руководит Центром знаний «Дом эндаумента» более пяти лет, консультирует НКО и университеты в разных регионах страны по теме целевых капиталов. В Прикамье при участии Ксении Пуниной было создано три фонда.

Эндаумент-фонд оказывает целевую поддержку факультетам ПГНИУ, реализовывает стипендиальные программы, развивает Музей истории университета и Ботанический сад. До Ксении Пуниной организацию возглавляла Виктория Ганина.

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