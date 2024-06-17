Директором фонда целевого капитала Пермского университета стала Ксения Пунина

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Новым директором Фонда целевого капитала Пермского университета назначена кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук ПГНИУ Ксения Пунина. Такое решение принял Президиум университетского эндаумент-фонда, сообщает телеграм-канал ПГНИУ.
Ксения Пунина — одна из создателей Фонда и на протяжении десяти лет член его Попечительского совета. Она руководит Центром знаний «Дом эндаумента» более пяти лет, консультирует НКО и университеты в разных регионах страны по теме целевых капиталов. В Прикамье при участии Ксении Пуниной было создано три фонда.
Эндаумент-фонд оказывает целевую поддержку факультетам ПГНИУ, реализовывает стипендиальные программы, развивает Музей истории университета и Ботанический сад. До Ксении Пуниной организацию возглавляла Виктория Ганина.