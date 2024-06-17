Директором фонда целевого капитала Пермского университета стала Ксения Пунина

Ксения Пунина — одна из создателей Фонда и на протяжении десяти лет член его Попечительского совета. Она руководит Центром знаний «Дом эндаумента» более пяти лет, консультирует НКО и университеты в разных регионах страны по теме целевых капиталов. В Прикамье при участии Ксении Пуниной было создано три фонда.



Эндаумент-фонд оказывает целевую поддержку факультетам ПГНИУ, реализовывает стипендиальные программы, развивает Музей истории университета и Ботанический сад. До Ксении Пуниной организацию возглавляла Виктория Ганина.