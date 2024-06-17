Дочерняя компания «Мотовилихинских заводов» из Перми заработала 499,4 млн в 2023 году

Отмечается, что годом ранее чистый убыток «Камастали» составил 54,1 млн рублей. Снижение выручки произошло на 893% до 350 тыс. рублей, в 2022 году выручка сложилась в 3,4 млн рублей. Конкурсный управляющий завода Аркадий Попов сообщил изданию, что положительный финансовый результат связан с возвращением дебиторской задолженности. Прибыли практически нет, так как предприятие не ведет хозяйственную деятельность.