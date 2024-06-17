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Дочерняя компания «Мотовилихинских заводов» из Перми заработала полмиллиарда

Дочерняя компания «Мотовилихинских заводов» из Перми заработала 499,4 млн в 2023 году

17 июня 2024, 03:17
Фото: properm.ru

Дочерняя компания «Мотовилихинских заводов» из Перми заработала полмиллиарда

Финансовый результат связан с возвращением дебиторской задолженности.

Чистая прибыль ООО «Металлургический завод „Камасталь“» за 2023 год сложилась в 499,4 млн рублей. Единственным учредителем компании является ПАО «Мотовилихинские заводы». Об этом сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Отмечается, что годом ранее чистый убыток «Камастали» составил 54,1 млн рублей. Снижение выручки произошло на 893% до 350 тыс. рублей, в 2022 году выручка сложилась в 3,4 млн рублей. Конкурсный управляющий завода Аркадий Попов сообщил изданию, что положительный финансовый результат связан с возвращением дебиторской задолженности. Прибыли практически нет, так как предприятие не ведет хозяйственную деятельность.

Напомним, в августе 2018 года в отношении завода была введена процедура конкурсного производства. Задолженность предприятия составила 5 млрд рублей.

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#Пермь#Мотовилихинские заводы#Конкурсное производство#СПАРК-Интерфакс#Чистая прибыль#Камасталь
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