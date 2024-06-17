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Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о необходимости передачи показаний

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о необходимости передачи показаний

17 июня 2024, 14:52
Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам-юридическим лицам, получающим услуги отопления и горячего водоснабжения от ПАО «Т Плюс», о необходимости ежемесячной передачи данных индивидуальных приборов учета теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Очередной период приема показаний продлится с 15 до 25 июня 2024 года.

Юридические лица могут передать показания с помощью дистанционных сервисов,
позволяющих поделиться информацией о приборах учета:

— в личном кабинете клиента на сайте «ЭнергосбыТ Плюс»;
— в мобильном приложении «ЭнергосбыТ Плюс».
— на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Для бизнеса».


Форма передачи показаний на сайте доступна в период с 15 по 25 число каждого месяца.
Физические лица могут передать показания приборов учета через онлайн-сервис
своего расчетно-кассового центра (РКЦ), отвечающего за формирование и доставку
квитанции.

В настоящее время клиентам ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» в
Пермском крае доставляют квитанции АО ВЦ «Инкомус», ПАО «Пермэнергосбыт» и ОАО
«КРЦ-Прикамье». Уточнить данные своего РКЦ клиент может в квитанциях, доставленных
ранее.

Найти информацию о всех методах передачи можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в
разделе «Клиентам/Как передать».

#Новости компаний#Экономика
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