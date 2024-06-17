«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о необходимости передачи показаний



Форма передачи показаний на сайте доступна в период с 15 по 25 число каждого месяца.

Физические лица могут передать показания приборов учета через онлайн-сервис

своего расчетно-кассового центра (РКЦ), отвечающего за формирование и доставку

квитанции.