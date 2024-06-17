«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о необходимости передачи показаний

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Очередной период приема показаний продлится с 15 до 25 июня 2024 года.
Юридические лица могут передать показания с помощью дистанционных сервисов,
позволяющих поделиться информацией о приборах учета:
— в личном кабинете клиента на сайте «ЭнергосбыТ Плюс»;
— в мобильном приложении «ЭнергосбыТ Плюс».
— на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Для бизнеса».
Форма передачи показаний на сайте доступна в период с 15 по 25 число каждого месяца.
Физические лица могут передать показания приборов учета через онлайн-сервис
своего расчетно-кассового центра (РКЦ), отвечающего за формирование и доставку
квитанции.
В настоящее время клиентам ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» в
Пермском крае доставляют квитанции АО ВЦ «Инкомус», ПАО «Пермэнергосбыт» и ОАО
«КРЦ-Прикамье». Уточнить данные своего РКЦ клиент может в квитанциях, доставленных
ранее.
Найти информацию о всех методах передачи можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в
разделе «Клиентам/Как передать».