Еще три класса для детей с расстройством аутистического спектра откроются в Перми

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В Перми с начала учебного года в трех школах откроются ресурсные классы для детей с расстройством аутистического спектра (РАС). Они появятся в школах №79, №18 и «Флагман», сообщает министерство образования и науки Пермского края.
Летом специалисты регионального ресурсного центра при поддержке образования лиц с РАС помогают в адаптации будущих первоклассников. Адаптационные встречи и занятия в школах, куда пойдут учиться дети, проводятся бесплатно. На образовательной площадке «РАС-беремся» будущие первоклассники могут участвовать в развивающих мастер-классах на разных городских площадках и заранее познакомиться с будущими школами и учителями.
Цикл подготовительных занятий рассчитан на семь встреч продолжительностью два часа. Родители смогут задать все волнующие вопросы специалистам и получить навыки взаимодействия с особенными детьми. На время занятий за каждым ребенком будет закреплен тьютор, который поможет интересно и полезно провести время. Региональный ресурсный центр проводит информационную работу с педагогами, занятия с родителями и детьми в течение всего учебного года. Эти услуги являются бесплатными.
Как добавили в пресс-службе городской администрации, в Перми увеличат число ресурсных и автономных дошкольных групп для детей с РАС — сейчас в краевой столице их 12. Ежегодно более 300 педагогов проходят обучение на курсах, касающихся образования ребят с РАС. Кроме того, за счет краевого бюджет покупается оборудование для специалистов психолого-педагогического сопровождения.