Еще три класса для детей с расстройством аутистического спектра откроются в Перми

Цикл подготовительных занятий рассчитан на семь встреч продолжительностью два часа. Родители смогут задать все волнующие вопросы специалистам и получить навыки взаимодействия с особенными детьми. На время занятий за каждым ребенком будет закреплен тьютор, который поможет интересно и полезно провести время. Региональный ресурсный центр проводит информационную работу с педагогами, занятия с родителями и детьми в течение всего учебного года. Эти услуги являются бесплатными.