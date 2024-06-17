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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:27

В пермских школах откроются еще три ресурсных класса для детей с РАС

Еще три класса для детей с расстройством аутистического спектра откроются в Перми

17 июня 2024, 08:24
Фото: unsplash.com

В пермских школах откроются еще три ресурсных класса для детей с РАС

Летом для будущих первоклассников с РАС будут организованы подготовительные занятия.

В Перми с начала учебного года в трех школах откроются ресурсные классы для детей с расстройством аутистического спектра (РАС). Они появятся в школах №79, №18 и «Флагман», сообщает министерство образования и науки Пермского края.

Летом специалисты регионального ресурсного центра при поддержке образования лиц с РАС помогают в адаптации будущих первоклассников. Адаптационные встречи и занятия в школах, куда пойдут учиться дети, проводятся бесплатно. На образовательной площадке «РАС-беремся» будущие первоклассники могут участвовать в развивающих мастер-классах на разных городских площадках и заранее познакомиться с будущими школами и учителями.

Цикл подготовительных занятий рассчитан на семь встреч продолжительностью два часа. Родители смогут задать все волнующие вопросы специалистам и получить навыки взаимодействия с особенными детьми. На время занятий за каждым ребенком будет закреплен тьютор, который поможет интересно и полезно провести время. Региональный ресурсный центр проводит информационную работу с педагогами, занятия с родителями и детьми в течение всего учебного года. Эти услуги являются бесплатными.

Как добавили в пресс-службе городской администрации, в Перми увеличат число ресурсных и автономных дошкольных групп для детей с РАС — сейчас в краевой столице их 12. Ежегодно более 300 педагогов проходят обучение на курсах, касающихся образования ребят с РАС. Кроме того, за счет краевого бюджет покупается оборудование для специалистов психолого-педагогического сопровождения.

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