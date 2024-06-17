Играл в «Енисее» и за МБА. В «Парму» вернулся защитник Тимофей Якушин

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Пермский баскетбольный клуб «Парма» подписал контракт с защитником Тимофеем Якушиным на два сезона. Соглашение начнет действовать после того, как спортсмен пройдет медосмотр.
Тимофей Якушин — воспитанник московского баскетбола. Он начинал играть в спортивной школе «Тринта», в 15 лет подписал контракт с ЦСКА, где отыграл с 2013 по 2015 годы. В сезоне 2015/2016 перешел в подмосковные «Химки», где выступал за молодежный состав, а затем — за основную команду.
Сезон 2019/2020 Якушин провел в «Парме», в период с 2020 по 2022 годы он выступал за красноярский «Енисей», а затем присоединился к московской МБА и играл в составе сборной России. В прошлом сезоне Единой Лиги ВТБ Тимофей участвовал в 37 матчах в составе МБА, в среднем набирал 6,1 очков, делал 1,2 подбора и 1,6 передачи, сообщает пресс-служба «Пармы».
Масштабные перестановки в «Парме» продолжаются с прошлой недели. Тогда стало известно, что капитан Александр Платунов, форвард Би Джей Джонсон и центровой Ричард Соломон покидают клуб.