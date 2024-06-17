Играл в «Енисее» и за МБА. В «Парму» вернулся защитник Тимофей Якушин

Сезон 2019/2020 Якушин провел в «Парме», в период с 2020 по 2022 годы он выступал за красноярский «Енисей», а затем присоединился к московской МБА и играл в составе сборной России. В прошлом сезоне Единой Лиги ВТБ Тимофей участвовал в 37 матчах в составе МБА, в среднем набирал 6,1 очков, делал 1,2 подбора и 1,6 передачи, сообщает пресс-служба «Пармы».