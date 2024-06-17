Как изменится цена на иномарки после отмены торгов долларом и евро? Отвечают эксперты

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В биржевых сводках уже не видно обычных курсов доллара и евро, однако запросы на валюту остаются, особенно у импортёров. Для фирм, имеющих дело с параллельным импортом из Азии и Китая, прекращение торгов не является серьёзной проблемой. Однако повышение ключевой процентной ставки Центробанком, когда спред курса растёт, сделает кредиты дороже — что может серьёзно повлиять на тех, кто работает с Европой, особенно дилеров, продающих дорогие западные автомобили, пишут «Новые известия».
Дмитрий Рогов, автоблогер и владелец компании «РоговМобиль», не ожидает значительного влияния новых американских санкций на свой бизнес импорта автомобилей из Азии, поскольку его компания уже давно приспособилась к новым ограничениям. Основные поставки автомобилей для его компании происходят из Южной Кореи.
Эксперт поясняет: «Мы используем вону для расчетов. Например, есть банк, который принимает рубли и зачисляет их на счет в Южной Корее. Банк ежедневно публикует свои курсы. Нужно просто следить за ними. И это не биржевые, а банковские курсы». Дмитрий также отмечает, что для приспособления к новым правилам игры ему потребовалось всего полдня.
«Мы проверили защитные курсы, чтобы оценить возможные изменения. Увидели, что ничего критического не произошло, и вернулись к привычному ритму». Покупка долларов на бирже и последующая конвертация валюты через банк были прекращены для «РоговМобиль» более года назад. Теперь средства для приобретения иностранной валюты направляются альтернативными путями через промежуточные банки и страны, способные обменивать рубли на национальную валюту.
Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации, Александр Казаченко, говорит, что 70% всех расчетов в автомобильной отрасли проводятся в китайских юанях, поэтому отмена торгов не окажет значительного влияния. На рынке запчастей отмена торгов не будет иметь серьезных последствий. Сам Казаченко использует неоригинальные запчасти, но если заказчик настаивает на оригинальных, у него есть личные связи для их приобретения.
У него есть партнеры в Германии, Македонии и Болгарии, которым он отправляет деньги на карточку, чтобы они смогли приобрести и отправить сюда запчасти не как запчасти, а как товары массового спроса. Он утверждает, что в ближайшие два-три месяца не предвидится изменений ни в ценах на запчасти, ни в сроках их доставки, поскольку китайский рынок функционирует на условиях предварительной оплаты.
Однако, специалист признает возможные трудности в случае долгосрочной задержки, которая может повлиять на сроки доставки из-за работы китайского рынка на основе предварительного заказа. Он также упомянул возможное изменение курсов валют, отметив: «Может быть, доллар упадет до 50 рублей. Давайте помечтаем!». Казаченко также подчеркнул, что оригинальные запчасти для «немецких» автомобилей производятся в Китае, приводя пример ввоза лазерных фар для BMW из Китая.
По словам мужчины, часть автодилеров столкнется с проблемами из-за отмены торгов, особенно для тех, кто имеет дело с Европой, Турцией и США, где нет возможности использовать обходные курсы валют других стран, что может затруднить процесс оплаты в случае отсутствия валютного обмена.
Евгения Новикова, занимающая должность заместителя директора в компании «Радиус АГ», специализируется на ввозе автомобилей «немецкого» и «американского» производства в Россию. В прошлом компания предлагала клиентам эксклюзивные китайские автомобили, которые не были доступны на российском рынке, однако из-за изменений в законодательстве теперь такой параллельный импорт невозможен, и поэтому они предлагают заказывать автомобили БМВ.
Компания «Радиус АГ» ориентирована на корпоративные клиенты (В2В), все операции проводятся официально с полным НДС, что обеспечивает клиентов от возможных проблем с налогами. Остатки автомобилей на складе продаются с полным НДС и полным набором документов. Она специализируется на продаже новых автомобилей премиум-класса, включая БМВ X7 и X5, которые пользуются популярностью в России. Кроме того, клиенты также заказывают автомобили Мерседес и Порше, которые ввозятся под лизинг.
Евгения объясняет, что продажа автомобилей организациям, заинтересованным в возврате НДС, представляет особый интерес для премиального сегмента, поскольку юридические лица не облагаются налогом на роскошь. С учетом изменений в законодательстве, компании придется заключать дополнительные соглашения с фиксированным курсом валют.
Евгения считает, что увеличение цен на автомобили составляет примерно 20%, в зависимости от марки автомобиля. Дополнительные расходы возникают в связи с необходимостью возвращения автомобилей дилерам за границей и возможными штрафами за нарушения законодательства, что увеличивает общую стоимость автомобилей.
Глава Ассоциации параллельного импорта, Анатолий Семенов, отмечает, что параллельный импорт не взаимодействует напрямую с недружественными государствами, и поэтому закупки осуществляются в юанях, дирхамах и турецких лирах. Те, кто продолжает использовать доллары и евро, должны переориентироваться. Однако эксперт считает, что доллар- и еврооблигации, связанные с параллельным импортом, незначительны, поэтому повышение цен по этой причине не угрожает.
Он говорит: «Большая часть товаров, связанных с параллельным импортом, уже была сконвертирована в национальные валюты, за исключением долларов и евро. Не вижу критического повышения, так как все риски были учтены в цене». Импортёров больше всего беспокоит увеличение ключевой ставки, которое негативно отразится на ценах.
По мнению Дмитрия Рогова, санкции вводились постепенно, и новые ограничения не приятны, но не будут критическими. Рынок уже адаптировался к повышению ставки и курсов. Его слова: «Мы пережили основной рост ставок и курсов. Рынок приспособился. Многие ожидали снижения ключевой ставки к августу, но теперь это не произойдет. Повысят не до 16%, а до 17% — 18%. Это не идеально, но и не катастрофа».
Он отмечает, что, хотя ситуация не улучшится, нет оснований для паники. Представители автомобильного импорта единогласно считают, что возможное увеличение цен не приведет к уменьшению спроса.