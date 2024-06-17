Как изменится цена на иномарки после отмены торгов долларом и евро? Отвечают эксперты

У него есть партнеры в Германии, Македонии и Болгарии, которым он отправляет деньги на карточку, чтобы они смогли приобрести и отправить сюда запчасти не как запчасти, а как товары массового спроса. Он утверждает, что в ближайшие два-три месяца не предвидится изменений ни в ценах на запчасти, ни в сроках их доставки, поскольку китайский рынок функционирует на условиях предварительной оплаты.