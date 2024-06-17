Краснокамцу, обокравшему квартиру слепого собутыльника, вынесен приговор

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
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Updated Сегодня, 05:05
Краснокамский городской суд вынес приговор в отношении ранее неоднократно судимого 35-летнего местного жителя. Мужчина обокрал своего слепого собутыльника, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В мае прошлого года потерпевший в одиночестве распивал спиртные напитки на лавочке на улице Молодежной. К мужчине подошел молодой человек, представился по имени и предложил составить компанию. Краснокамец согласился и даже через какое-то время пригласил нового знакомого в гости, чтобы продолжить распитие алкоголя в более комфортных условиях. К этому времени молодой человек уже понял, что мужчина является инвалидом по зрению и абсолютно его не видит, однако с удовольствием принял предложение.
Добравшись до дома на такси, новоиспеченные приятели продолжили застолье на кухне. В какой-то момент фигурант зашел в комнату, где увидел телевизор. Тогда он решил похитить его и продать. Тут же в комнате он обнаружил большую клетчатую сумку, в которую сложил телевизор, а также несколько флеш-карт, бритвенный станок и электрическую бритву и потихоньку, чтобы его никто не заметил, ушел.
Хозяин жилища лег спать. И только утром, когда хотел включить телевизор, понял, что его украли. Мужчина обратился за помощью в полицию.
Оперативники быстро установили личность злоумышленника, а также место сбыта похищенного. Телевизор был изъят и возвращен законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Краснокамский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.