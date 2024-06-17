Краснокамцу, обокравшему квартиру слепого собутыльника, вынесен приговор

В мае прошлого года потерпевший в одиночестве распивал спиртные напитки на лавочке на улице Молодежной. К мужчине подошел молодой человек, представился по имени и предложил составить компанию. Краснокамец согласился и даже через какое-то время пригласил нового знакомого в гости, чтобы продолжить распитие алкоголя в более комфортных условиях. К этому времени молодой человек уже понял, что мужчина является инвалидом по зрению и абсолютно его не видит, однако с удовольствием принял предложение.