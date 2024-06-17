Курьер телефонных мошенников из Соликамска поживился 665 тысячами рублей

В марте этого года мужчина через социальные сети нашел себе работу в качестве курьера. Ему необходимо было приезжать на указанный куратором адрес и забирать у пожилых людей деньги. Полученную сумму обвиняемый переводил на различные платежные системы, оставляя себе определенный процент в качестве вознаграждения за работу.