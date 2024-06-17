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Updated Сегодня, 06:25

Курьер телефонных мошенников вынес у жертв 665 тысяч рублей

Курьер телефонных мошенников из Соликамска поживился 665 тысячами рублей

17 июня 2024, 06:02
Фото: 1MI

Курьер телефонных мошенников вынес у жертв 665 тысяч рублей

На счету пособника мошенников — четыре жертвы.

Соликамец работал курьером мошенников и вынес у четырёх жертв 665 тыс. рублей. Сейчас следователями отдела МВД России по Соликамскому городскому округу окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении четырёх эпизодов мошенничества, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В марте этого года мужчина через социальные сети нашел себе работу в качестве курьера. Ему необходимо было приезжать на указанный куратором адрес и забирать у пожилых людей деньги. Полученную сумму обвиняемый переводил на различные платежные системы, оставляя себе определенный процент в качестве вознаграждения за работу.

На стационарный телефон жертвы звонили псевдородственники и рассказывали о том, что стали виновниками дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали люди, и теперь срочно нужны деньги для решения возникших вопросов.

В одном случае 83-летняя соликамчанка хотела помочь снохе и собрала имеющиеся дома 150 тыс. рублей. У приехавшего незнакомца женщина хотела взглянуть на документы, но, когда услышала, что он из больницы, сразу отдала наличные.

85-летняя пенсионерка пыталась спасти попавшую в беду внучку и, внемля ее слезам и назиданиям псевдоадвокатов и следователей, передала курьеру 215 тыс. рублей.

Еще две пожилые местные жительницы, которых они напугали историями об авариях с участием их близких людей, также стали жертвами мошенников. Одна из них за спасение дочери передала 200 тыс. рублей, другая на лечение близкой подруги — 100 тыс. рублей.

Полицейские изобличили курьера и задержали его. В ходе предварительного следствия материальный ущерб, причиненный потерпевшим, был возмещен в полном объеме. До судебного разбирательства мужчина был заключен под стражу.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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#Происшествия#Суд#Мошенники#Соликамск
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