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Published Сегодня, 09:48

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Леса в российском регионе топит канализационными стоками

17 июня 2024, 09:48
В лесу Коркино, Челябинской области, был найден источник сточных вод, который образовал фонтан высотой в несколько метров. Наблюдатели из ОНФ сообщили, что десятки тысяч квадратных метров леса и полей оказались затоплены этой водой.

Совместно с прокуратурой и Росприроднадзором активисты обнаружили источник проблемы, пишет ИА «УралПолит.ru». Чиновники были удивлены, что им не удалось самостоятельно обнаружить утечку.

Прокуратура сразу же зафиксировала утечку, но релизы по результатам проверки ещё не опубликованы. В городе имеется несколько коллекторов, один из которых находится в процессе ремонта.

Ранее сообщалось, что в Челябинске около 1500 домов останутся без горячей воды из-за плановых отключений, связанных со вторым этапом опрессовки.

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