Леса в российском регионе топит канализационными стоками

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Совместно с прокуратурой и Росприроднадзором активисты обнаружили источник проблемы, пишет ИА «УралПолит.ru». Чиновники были удивлены, что им не удалось самостоятельно обнаружить утечку.
Прокуратура сразу же зафиксировала утечку, но релизы по результатам проверки ещё не опубликованы. В городе имеется несколько коллекторов, один из которых находится в процессе ремонта.
Ранее сообщалось, что в Челябинске около 1500 домов останутся без горячей воды из-за плановых отключений, связанных со вторым этапом опрессовки.