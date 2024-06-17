Минприроды Прикамья закупит 18 беспилотников. Рассказываем, зачем

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Министерство природных ресурсов Пермского края закупит 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) легкого типа. На это из федерального бюджета выделено 33,6 млн рублей. Прикамье вошло в перечень из шести пилотных регионов, которым даются средства на данные цели, сообщили в пресс-службе министерства.
Покупка беспилотников запланирована в ходе нового федерального проекта «Развитие отечественных беспилотных систем. Оборудование будет использоваться в лесничествах Пермского края.
По словам министра природных ресурсов Прикамья Дмитрия Белановича, применение БПЛА должно повысить эффективность охраны и защиты лесов, помочь в борьбе с лесными пожарами и снизить риски и опасность для жизни и здоровья пожарных. В будущем власти планируют расширить проект и использовать БПЛА для охраны животных, проведении их учета, повышения контроля за сохранностью природных территорий, сельхозконтроля и обнаружения мусорных свалок.