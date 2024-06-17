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Минприроды Пермского края купить 18 беспилотников за 33,6 млн рублей

Минприроды Прикамья закупит 18 беспилотников. Рассказываем, зачем

17 июня 2024, 08:48
Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Пермского края

Минприроды Пермского края купить 18 беспилотников за 33,6 млн рублей

Покупка БПЛА предусмотрена федеральным проектом.

Министерство природных ресурсов Пермского края закупит 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) легкого типа. На это из федерального бюджета выделено 33,6 млн рублей. Прикамье вошло в перечень из шести пилотных регионов, которым даются средства на данные цели, сообщили в пресс-службе министерства.

Покупка беспилотников запланирована в ходе нового федерального проекта «Развитие отечественных беспилотных систем. Оборудование будет использоваться в лесничествах Пермского края.

По словам министра природных ресурсов Прикамья Дмитрия Белановича, применение БПЛА должно повысить эффективность охраны и защиты лесов, помочь в борьбе с лесными пожарами и снизить риски и опасность для жизни и здоровья пожарных. В будущем власти планируют расширить проект и использовать БПЛА для охраны животных, проведении их учета, повышения контроля за сохранностью природных территорий, сельхозконтроля и обнаружения мусорных свалок.

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#Общество#Пермь#Минприроды#Лесной пожар#Беспилотники
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