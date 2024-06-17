Минприроды Прикамья закупит 18 беспилотников. Рассказываем, зачем

По словам министра природных ресурсов Прикамья Дмитрия Белановича, применение БПЛА должно повысить эффективность охраны и защиты лесов, помочь в борьбе с лесными пожарами и снизить риски и опасность для жизни и здоровья пожарных. В будущем власти планируют расширить проект и использовать БПЛА для охраны животных, проведении их учета, повышения контроля за сохранностью природных территорий, сельхозконтроля и обнаружения мусорных свалок.