Минздрав Прикамья выдал разрешение на работу шести народным целителям

Для того, чтобы получить этот документ целителям нужно написать заявление на выдачу разрешения, предоставить паспорт и документ из медорганизации, в которой будет проводится деятельность. После этого комиссия примет решение о допуске к работе в Прикамье. Отказ возможен в том случае, если возникнут проблемы с документами или методы лечения навредили человеку.