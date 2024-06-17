Минздрав Прикамья выдал разрешение на работу шести народным целителям

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Минздрав Пермского края выдал шесть разрешений на занятие народной медициной. Об этом сообщило издание 59.RU. В текущем году разрешение на работу есть у шести специалистов. При этом постоянный прием в Перми ведет только одна целительница.
Как указывает источник, информация о выданных документах появилась на сайте ведомства. Данные разрешения регламентируются отдельным положением «О занятии народной медициной».
Для того, чтобы получить этот документ целителям нужно написать заявление на выдачу разрешения, предоставить паспорт и документ из медорганизации, в которой будет проводится деятельность. После этого комиссия примет решение о допуске к работе в Прикамье. Отказ возможен в том случае, если возникнут проблемы с документами или методы лечения навредили человеку.