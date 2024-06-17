На этой неделе в Прикамье будут назначены выборы в 22 муниципалитетах

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
На этой неделе в территориях Пермского края объявляют выборы депутатов местных дум. Голосование пройдет в Единый день — 8 сентября, сообщает канал «На местах».
Сегодня выборы назначены в 11 территориях: Александровском, Косинском, Кочевском, Косинском, Уинском и Юсьвинском муниципальных округах, Верещагинском, Добрянском, Красновишерском, Чердынском и Чусовском городских округах и ЗАТО_Звездный.
Ожидается, что другие муниципалитеты, где должен обновиться депутатский состав, примут решения о назначении даты выборов во вторник и среду.
18 июня — Березовский МО, Гайнский МО, Октябрьский ГО, Ординский МО, Очерский ГО, Суксунский ГО, Чернушинский ГО и Юрлинский МО.
19 июня — Ильинский, Нытвенский и Осинский городские округа.
Всего выборы новых составов дум пройдут в 22 муниципальных образованиях. Избирателям предстоит выбрать 367 депутатов, которые будут представлять их интересы в ближайшие пять лет.