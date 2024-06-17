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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

В Пермском крае на текущей неделе будут назначены выборы в 22 муниципалитетах

На этой неделе в Прикамье будут назначены выборы в 22 муниципалитетах

17 июня 2024, 14:23
Фото: 1MI

В Пермском крае на текущей неделе будут назначены выборы в 22 муниципалитетах

Сегодня выборы на 8 сентября уже назначили в 11 местных думах.
Сюжет
Выборы

На этой неделе в территориях Пермского края объявляют выборы депутатов местных дум. Голосование пройдет в Единый день — 8 сентября, сообщает канал «На местах».

Сегодня выборы назначены в 11 территориях: Александровском, Косинском, Кочевском, Косинском, Уинском и Юсьвинском муниципальных округах, Верещагинском, Добрянском, Красновишерском, Чердынском и Чусовском городских округах и ЗАТО_Звездный.

Ожидается, что другие муниципалитеты, где должен обновиться депутатский состав, примут решения о назначении даты выборов во вторник и среду.

18 июня — Березовский МО, Гайнский МО, Октябрьский ГО, Ординский МО, Очерский ГО, Суксунский ГО, Чернушинский ГО и Юрлинский МО.

19 июня — Ильинский, Нытвенский и Осинский городские округа.

Всего выборы новых составов дум пройдут в 22 муниципальных образованиях. Избирателям предстоит выбрать 367 депутатов, которые будут представлять их интересы в ближайшие пять лет.

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#Политика#Выборы
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