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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

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Updated Сегодня, 13:25

На Мотовилихинском пруду из воды спасли мальчика

На Мотовилихинском пруду из воды спасли мальчика

17 июня 2024, 13:23
Фото: properm.ru
В Перми на Мотовилихинском пруду спасли мальчика

В субботу, 15 июня, на Мотовилихинском пруду спасли мальчика. Отличилась матрос-спасатель Валерия Чикишева, сообщает пресс-служба мэрии.

На берегу Мотовилихинского пруда оступился и упал в воду 13-летний мальчик. На случившееся быстро отреагировала матрос-спасатель Валерия Чикишева. Она помогла мальчику выбраться из воды. С 15 июня матросы-спасатели Пермской городской службы спасения дежурят во всех организованных местах отдыха у воды. Всего за первые два дня спасателями была 21 раз оказана первая медицинская помощь отдыхающим, предотвращено 199 несчастных случаев.

В Перми с 15 июня открылись четыре организованных места отдыха у воды: на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, на территории между улицей Фокинской, улицей Мостовой и Мотовилихинским прудом, на левом берегу Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС» и на левом берегу залива реки Сылвы в посёлке Новые Ляды. За выходные дни их посетило более 5 тыс. человек.

В отряд матросов-спасателей набрано около 50 человек, они все обеспечены униформой и прошли спецподготовку по спасению утопающих и оказанию первой медицинской помощи.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Спасатели#Пермские спасатели
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