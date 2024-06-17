На Мотовилихинском пруду из воды спасли мальчика

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В субботу, 15 июня, на Мотовилихинском пруду спасли мальчика. Отличилась матрос-спасатель Валерия Чикишева, сообщает пресс-служба мэрии.
На берегу Мотовилихинского пруда оступился и упал в воду 13-летний мальчик. На случившееся быстро отреагировала матрос-спасатель Валерия Чикишева. Она помогла мальчику выбраться из воды. С 15 июня матросы-спасатели Пермской городской службы спасения дежурят во всех организованных местах отдыха у воды. Всего за первые два дня спасателями была 21 раз оказана первая медицинская помощь отдыхающим, предотвращено 199 несчастных случаев.
В Перми с 15 июня открылись четыре организованных места отдыха у воды: на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, на территории между улицей Фокинской, улицей Мостовой и Мотовилихинским прудом, на левом берегу Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС» и на левом берегу залива реки Сылвы в посёлке Новые Ляды. За выходные дни их посетило более 5 тыс. человек.
В отряд матросов-спасателей набрано около 50 человек, они все обеспечены униформой и прошли спецподготовку по спасению утопающих и оказанию первой медицинской помощи.