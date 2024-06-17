На Мотовилихинском пруду из воды спасли мальчика

В Перми с 15 июня открылись четыре организованных места отдыха у воды: на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, на территории между улицей Фокинской, улицей Мостовой и Мотовилихинским прудом, на левом берегу Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС» и на левом берегу залива реки Сылвы в посёлке Новые Ляды. За выходные дни их посетило более 5 тыс. человек.