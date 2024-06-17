На открытие летнего фестиваля «Город встреч» пришли 21 тысяча зрителей

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Вчера на набережной, у Речного вокзала, 21 тысяча пермяков и гостей города стали участниками открытия фестиваля «Город встреч». Число зрителей в своем телеграм-канале приводит губернатор Дмитрий Махонин.
Они увидели выступления пермских артистов и коллективов, Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Фестиваль продлиться до конца августа. «Планируем сразу несколько семейных мероприятий. О них подробнее расскажу позже», — сообщает губернатор.