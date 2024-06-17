properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

В Перми 21 тысяча зрителей стали участниками открытия фестиваля «Город встреч»

На открытие летнего фестиваля «Город встреч» пришли 21 тысяча зрителей

17 июня 2024, 06:35
Фото: телегарм-канал Дмитрия Махонина

В Перми 21 тысяча зрителей стали участниками открытия фестиваля «Город встреч»

Перед зрителями у Речного вокзала выступили пермские коллективы и приезжие звезды.

Вчера на набережной, у Речного вокзала, 21 тысяча пермяков и гостей города стали участниками открытия фестиваля «Город встреч». Число зрителей в своем телеграм-канале приводит губернатор Дмитрий Махонин.

Они увидели выступления пермских артистов и коллективов, Владимира Преснякова и Натальи Подольской.

Фестиваль продлиться до конца августа. «Планируем сразу несколько семейных мероприятий. О них подробнее расскажу позже», — сообщает губернатор.

Читайте также:
«Постарались идти дальше, больше, выше». Илья Авербух — о фестивале «Город встреч»
#Общество#Пермь#Набережная#Культура#Фестиваль#Набережная камы
Подпишитесь
В Перми лишенный сана священник осужден на семь лет колонии общего режима
Сегодня, 06:38
Минприроды Прикамья закупит 18 беспилотников. Рассказываем, зачем
Сегодня, 08:48
Еще три класса для детей с расстройством аутистического спектра откроются в Перми
Сегодня, 08:24
Минздрав Прикамья выдал разрешение на работу шести народным целителям
Сегодня, 07:46
В Черняевском лесу снесут остатки несуществующего зоопарка
Сегодня, 06:13
Строительство онкоцентра в Перми оценил глава Минстроя РФ
Сегодня, 06:16