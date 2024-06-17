Нефть, ЖКХ и коммуникации. Миллиардеры из Forbes в Пермском крае

В мае 2022 года ГК «Уралкалий»заключила третий «Специальный инвестиционный контракт» (СПИК 2.0) на производство гранулированного хлористого калия на площадке в Березниках. Новое соглашение предполагает инвестиции на уровне 8,3 млрд рублей. Запуск намечен на 2026 год, срок СПИКа — 15 лет, т. е. до конца 2038 года. За этот срок планируется произвести продукции на 195 млрд рублей. Весь период действия контракта «Уралкалий» будет пользоваться целым рядом льгот и послаблений. По существующим ранее налоговым льготам согласно отчету самой компании, на 31 декабря 2022 года сумма отложенных налоговых обязательств составляла 74 млрд рублей. На 31 декабря 2023 года — 58 млрд рублей.