Нефть, ЖКХ и коммуникации. Миллиардеры из Forbes в Пермском крае

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По данным налоговой, Пермский край богат на состоятельных людей. Только за минувший год число рублевых миллиардеров выросло на семь человек. Сейчас тех, у кого на банковских счетах лежат десятизначные суммы, в Прикамье двадцать человек. Немного больше тех, кому до миллиардных сумм осталось немного -в регионе проживает 35 граждан с годовым доходом от 500 млн. рублей и выше.
Однако, в этот раз мы про тех, у кого миллиарды исчисляются в иностранной валюте — связанных с Пермским краем бизнесменов из списка Forbes. Из двенадцати крутых мужчин с прикамскими активами только двое — наши земляки, и их имена — секрет Полишинеля. А вот фамилии Рашников и Шелков у пермяков не на слуху, тем более интересно узнать: какой бизнес они ведут в нашем регионе.
Первое место в российском списке Forbes впервые занял экс-президент «Лукойла», 73-летний Вагит Алекперов — его состояние за год выросло с $20,5 млрд до $28,6 млрд.
В Прикамье ему принадлежат активы в нефтянке. Компания «ЛУКОЙЛ» считается одним из крупнейших налогоплательщиков в крае. С 2017 по 2022 год группа заплатила в бюджет региона более 90 млрд рублей налогов. На протяжении многих лет между властями и компанией заключалось инвестсоглашение, по которому нефтяники вкладывались в развитие социальной сферы региона, получая налоговые преференции.
В 2022 году в Прикамье был принят закон, отменяющий ряд налоговых льгот для промышленных предприятий и крупного бизнеса. На тот момент на фоне расследования уголовного дела о хищениях в фонде «Содействие XXI век» отношения между компанией и краевыми властями слегка охладели, поскольку фонд наполнялся в основном из бюджета «ЛУКОЙЛ».
Основным из пермских активов Алекперова на территории региона является ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». За 2023 год выручка предприятия составила 649 млрд 712 млн 802 тыс. рублей. Чистая прибыль достигла 97 млрд 886 млн 434 тыс. рублей, а стоимость чистых активов составила 806 млрд 806 млн 719 тыс. рублей. ПАО «ЛУКОЙЛ» с 1 декабря 2023 года завершило объединение двух своих нефтедобывающих предприятий в Прикамье и Республике Коми: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Теперь «ЛУКОЙЛ-Пермь» занимается разведкой и добычей на территории Пермского края, Удмуртской Республики, Республик Башкирии и Коми, а также Ненецкого автономного округа. Суммарный размер запасов оценивают в 1 млрд тонн нефти. В новой компании трудятся 12 тыс. человек.
Еще один нефтяной гигант из империи Алекперова в Перми ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ». Это нефтеперерабатывающий и газоперерабатывающий завод, расположенный в Перми. Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — проектная мощность по переработке нефти составляет 13,1 млн тонн в год, по переработке жидких углеводородов — 1,7 млн тонн в год, по переработке попутного нефтяного газа — 1,46 млрд м³ в год. За 2023 год выручка предприятия составила: 55 млрд 220 млн 613 тыс. рублей. Чистая прибыль составила 9 млрд 47 млн 859 тыс. рублей, а стоимость чистых активов достигла 112 358 092 тыс. рублей.
Еще две компании Алекперова в Перми ощутимо уступают ЛУКОЙЛовским. Первое из них — ООО «УРАЛОЙЛ» достаточно успешно отработало прошлый год. За 2023 год выручка компании составила 19 млрд 734 млн 613 тыс. рублей, чистая прибыль достигла 2 млрд 409 млн 840 тыс. рублей. Стоимость чистых активов достигла 2 млрд 676 млн 477 тыс. рублей.
Зато четвёртое предприятие в алекперовском «букете» за последние 14 лет не отчитывается о хозяйственной деятельности. Речь идет о Филиале ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ ПЕРМНИПИНЕФТЬ» в Перми. В 2010 году, последнем, когда предприятие отчитывалось о своей работе, стоимость чистых активов предприятия составляла 1 млрд 482 млн 669 тыс. рублей. На протяжении многих лет предприятие возглавляла депутат краевого Заксобрания Надежда Лядова.
В целом «ЛУКОЙЛ» для Прикамья — крупный работодатель и налогоплательщик — в проектах предприятий заняты тысячи сотрудников. Кроме этого компания поддерживает ряд социальных проектов, которые реализуются в муниципалитетах присутствия компаний: это строительство спортивных и социокультурных объектов. Алекперов регулярно встречается с главами Прикамья, в том числе как благотворитель. В частности, в январе этого года вместе с губернатором Дмитрием Махониным экс-собственник «ЛУКОЙЛа» открывал в Перми Центральную детскую школу искусств, реконструкции которой он оказал поддержку.
В феврале в Куеде было факельное горение внутрипромыслового газопровода, принадлежащего «ЛУКОЙЛу», также загорелись три дома. С пожаром боролись 70 человек, 23 единицы техники, для борьбы с огнем задействовали пожарный поезд. А с предприятием «ЛУКОЙЛ-Коми» предприятие унаследовало не только активы, но и иски по нарушению экологического законодательства. Общая сумма исков к «ЛУКОЙЛ-Коми» только по уничтожению почвы составляет более 400 млн рублей.
Леониду Михельсону в Перми принадлежит ООО «НОВАТЭК-ПЕРМЬ», за 2023 год выручили 20,4 млрд рублей. Чистая прибыль за год достигла 218 млн рублей. Стоимость чистых активов: 5,1 млрд рублей.
«НОВАТЭКу» принадлежит 30,6% процентов СИБУРа, производственная площадка которого, нефтехимическое предприятие «СИБУР-Химпром» находится в Перми.
В 2023 году у пермского «Сибур-Химпром» сменилось руководство. На должность генерального директора АО с 1 сентября 2023 года был утвержден Максим Леньков. На посту он сменил Данила Рассказова, который возглавил кадровый блок компании СИБУР в центральном аппарате
В 2024 году, 17 января, на установке производства этилена и пропилена АО «Сибур-Химпром» произошел пожар. Он начался во время выполнения техобслуживания установки внешним подрядчиком. Пожар вызвал достаточно серьезное внимание пермяков, так как в общественном сознании все предприятия Осенцовского промузла, к которым относится, кроме «Сибур-Химпрома», также и «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ», считаются опасными и вредными для окружающей среды.
Главным активом Андрея Мельниченко в регионе является ООО «ЕВРОХИМ-УКК». В 2018 году на Усольском калийном комбинате было запущено производство хлористого калия. Это был один из первых в России и Европе проектов разработки калийного месторождения «с нуля» за последние 30 лет. ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» является крупнейшим производителем минеральных удобрений в России и входит в тройку крупнейших европейских и десятку мировых.
В Прикамье Усольский калийный комбинат отрабатывает запасы трёх участков месторождения Верхнекамское: Белопашнинский, Палашерский и Балахонцевский. Всего в пределах указанных участков залегает свыше 2 млрд т сырых солей сильвинита.
В 2024 году «ЕвроХим» приступил к строительству второй очереди флотационной фабрики в рамках расширения производства на Усольском калийном комбинате. С начала его строительства в бюджет Пермского края в качестве налогов уже поступило более 5 млрд рублей
На территории Пермского края у компаний Мельниченко есть серьезный конкурент — «Уралхим» Дмитрия Мазепина, также производящие калийные удобрения. Причем, конкуренция идет не только за рынок сбыта — вне Пермского края, но и за недра — на территории региона. Еще до начала СВО Мазепин обсуждал с российскими властями создание единого экспортера для удобрений, но до 2022 года процесс остановился.
После 24 февраля 2024 года обе компании оказались под санкциями, но зерновая сделка облегчила жизнь обоим миллиардерам. ЕС уже в 2022 году ввел санкционные послабления пяти российским бизнесменам, в том числе для основателя «Еврохима» Мельниченко и основателя «Уралхима» Мазепина. Европейские банки могут разморозить их деньги, если это «строго необходимо» для финансирования поставок продовольствия и удобрений.
К сожалению, в открытых источниках есть информация о результатах деятельности предприятия лишь за 2022 год. Тогда выручка составила 116,3 млрд рублей. Чистая прибыль: 93,5 млрд рублей. Стоимость чистых активов достигла 280,2 млрд рублей.
Кроме того, Андрей Мельниченко контролирует ООО «АЗОТТЕХ» из Березников, которое занимается производством взрывчатых веществ. За 2023 год выручка предприятия составила 5,2 млрд рублей, чистая прибыль: 563,6 млн рублей. Стоимость чистых активов — 1,5 млрд рублей.
75-летний Виктор Рашников владеет в Прикамье металлургическим заводом, или ООО «ММК-Лысьвенский Металлургический Завод».
Основанный в 1785 году завод — одно из старейших предприятии Урала. Сегодня «ЛМЗ» — единственный в России производитель электролитически оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе. Конечный продукт ориентирован на строительный рынок (изготовление профилированного листа, стеновых панелей, металлочерепицы; в производстве бытовой техники — изготовление корпусов бытовых приборов) и рынок автопроизводителей (изготовление деталей кузова). Градообразующее для Лысьвы предприятие.
Виктор Рашников в 2017 году купит Лысьвенский металлургический завод за 5 млрд рублей, размер долгов покупаемого завода. Актив был проблемный из-за длительного периода безвременья и неграмотного управления. Но в то же время ЛМЗ на момент покупки в структуру ММК был очень перспективным.
Накануне сделки, в 2015 году, Лысьвенский металлургический завод вошел в исполнение специального инвестиционного контракта. Он предусматривал создание листопрокатного комплекса для промышленного производства проката с полимерными покрытиями. Объем инвестиций согласно контракту составил 2,5 млрд рублей. На заводе было создано свыше 400 новых рабочих мест.
Лысьвенский завод — единственный в стране производитель металла с электролитически нанесенным цинковым покрытием и проката с многослойным декоративным покрытием. Как заявил в 2021 году на встрече на площадке ПМЭФ Рашников Дмитрию Махонину, объем закупок ММК у предприятий Пермского края в период 2019–2020 годов составил 1,5 млрд рублей. После начала СВО объем заказов у предприятия кратно вырос.
В 2023 году выручка предприятия составила 29,6 млрд рублей, чистая прибыль: 1,7 млрд рублей. Стоимость чистых активов: 11,5 млрд рублей.
Свое состояние Виктор Вексельберг сделал в России на алюминии и нефти. В 2023 году почти треть состояния бизнесмена приходилась на четыре швейцарских компании — Oerlikon, Sulzer, Medmix и Swiss Steel Group. Однако, в Прикамье империя Вексельберга еще в начале 2000-х применила формулу «люди — наша новая нефть».
Тогда основой развития стали привезенное осенью 2006 года зрелище — выставка девяти «императорских» яиц и около восьмидесяти других предметов Карла Фаберже из коллекции Виктора Вексельберга. Чуть позже дошло и до «хлеба» — вхождению в коммунальный бизнес, а потом и в девелопмент.
В 2007 году «КЭС-Холдинг» приобрел за 50 млн долларов у структур «Интерроса» Владимира Потанина компанию «Новогор Прикамья», впоследствии ставшую концессионером пермского и березниковского водоканала. «Т Плюс» Вексельберга получил активы в энергетике. Большинство пермских ТЭЦ, теплосетей и операторы электро- и теплосбыта, управляются через структуры бывшего КЭС-холдинга, ныне «Т Плюс».
В Пермский край структуры Виктора Вексельберга зашли в начале нулевых при губернаторе Юрии Трутневе, начав с аренды и приобретения энергоактивов и предприятий коммунальной сферы. Большинство сделок по отчуждению имущества у муниципалитетов произошло уже при губернаторе Олеге Чиркунове.
Впоследствии полученные активы в коммунальной отрасли в Пермском крае были несколько раз переструктурированы. Сейчас, после введения в отношении Виктора Вексельберга санкций, они напрямую с ним не связаны. «Водные» активы в Перми и Березниках управляются структурами «Новогора». «Т-Плюс» управляет выработкой и продажей тепловой энергии, Россети — электроэнергией, а «Пермэнергосбыт» — сбором платежей с населения, экспортом электроэнергии и управлением системой теплоснабжения в Пермском крае. Интересно, что именно в «Пермэнергосбыт» сохранил свою долю бывший генеральный директор АО «Пермэнерго» Андрей Киташов. Он был последним руководителем предприятия перед тем, как оно оказалось в управлении структурами Вексельберга.
Интересно, что активы в коммунальном хозяйстве четко разделены на прибыльные (управление «коммуналкой» в крупных городах) и убыточные, как «Тимсервис», который последний год оказывался под пристальным вниманием силовиков из-за частых коммунальных аварий. Это предприятие управляет устаревшими сетями отопления в малых городах — таких как Кунгур.
Структуры Вексельберга считаются конфликтными для региональных властей. Еще в 2018–2019 годах нынешний губернатор Дмитрий Махонин в статусе руководителя профильного подразделения ФАС России активно выступал с разоблачением нарушений в «Т Плюс».
Активы в девелопменте, а точнее 79-й квартал в центре Перми под жилищную застройку «Ренова» смогла получить при губернаторе Викторе Басаргине. Изначально микрорайон планировался в виде квартала «голландского» малоэтажного жилья эконом- и бизнес-класса, но впоследствии стал самым высотным в Сити жилым комплексом «Гулливер». По изначальной задумке властей, квартал должны были строить несколько компаний. В 2014 году между «Реновой» и администрацией Перми было подписано соглашение, по которой застройщик был избавлен от социальных обязательств на строительство второго детского сада, а первый был построен за счет платежей покупателей квартир.
Виктор Харитонин — 51-летний основатель группы компаний «Фармстандарт», более известной в качестве производителей таких популярных препаратов, как «Арбидол», «Компливит», «Пенталгин», «Коделак», «Биосулин», «Феррогематоген».
Но не «Арбидолом» единым жив бизнес Харитонина. В 2023 году инвестор заинтересовался деревообрабатывающей отраслью. В августе 2022 года австрийская группа Mondi договорилась о продаже российской лесоперерабатывающей компании «Монди Сыктывкар» холдингу «Огмент Инвестментс Лимитед» за 95 млрд рублей. Но в итоге, по сообщениям «Интерфакса» и РБК, сделку не согласовала правительственная комиссия по иностранным инвестициям.
В феврале 2023-го холдинг Харитонина приобрел другой актив в лесоперерабатывающей отрасли — 100% производителя мелованного картона и бумаги «Кама». Сумма сделки составила 36 млрд рублей.
Интересно, что в те же сроки (в марте 2023 года) еще одна компания, входящая в «Фармстандарт» Харитонина, ООО «Клиника инновационных исследований», выиграла у прокуратуры Пермского края арбитражный спор о законности строительства онкологического центра в Перми. Инвестиции бюджета региона в проект составляет равную сделке по приобретению ООО «Кама» — 36 млн рублей. В 2021 году, на момент подготовки концессионного соглашения, холдинг зарегистрировал в Перми ООО «Медтехнолоджи Пермь», сейчас общество показывает убытки.
В апреле 2023 года «Огмент Инвестментс Лимитед» в партнерстве со структурами Ивана Таврина и инвестиционного фонда Elbrus Capital купили российский бизнес немецкого химического концерна Henkel за 54 млрд рублей. При этом у Henkel есть опцион на обратный выкуп российского бизнеса. Опцион может быть исполнен начиная с 2026 года. Но на сегодня ООО «Лаб Индастриз» (новое название «Хенкель Рус» на 100% принадлежит LEAD HOLDING LIMITED — консорциуму Харитонина и Таврина. В Перми это бывший завод «Пемос» — пермский завод Henkel.
Уроженец Перми, 58-летний Дмитрий Рыболовлев окончил Пермский медицинский институт, в которым учились и преподавали его родители. Первый бизнес будущего члена списка Forbes оказался связан также с медициной: вместе с отцом он основал компанию «Магнетикс», которая специализировалась на лечении магнитотерапией.
В 1993 году он открыл в Перми инвесткомпанию «Финансовый дом» и чековый инвестиционный фонд, скупавший у населения ваучеры для участия в приватизации местных промышленных предприятий. По-настоящему крупный капитал Рыболовлеву принес крупнейший производитель и экспортер минеральных удобрений «Уралкалий».
В 2000 году он консолидировал более 50% акций компании. В 2007 году предприятие вышло на IPO, в ходе которого Рыболовлев продал 14% акций из своего пакета (на тот момент 80%), получив за них более $1 млрд. В 2010–2011 годах продал свой пакет структурам Сулеймана Керимова за $5 млрд. С 1995 года Рыболовлев жил большую часть времени в Швейцарии, а в 2011 году эмигрировал в Монако, вложив в одноименный футбольный клуб $200 млн
В 1993 году в Перми и началось вхождение Рыболовлева в управление бизнесом и промышленными гигантами, и, по сути, с начала 90-х годов и до сего момента все проведенные с его участием приватизации крупнейших заводов определили будущее экономики региона на десятилетия. Речь о Соликамском магниевом заводе, Метафраксе, Сильвините, Уралкалии и ряде других предприятий, а также банковском и инвестиционном секторе.
В 2022–2023 годах Березниковский содовый, Соликамский магниевый и Метафракс были возвращены государству — разными путями. В 2014 году стал банкротом «Экопромбанк», а в 2022 году — Центробанк заявил о ликвидации «Проинвестбанка». Все эти процессы прямо и косвенно связаны с итогами приватизации компаний, ваучеры которых у населения (а потом и акции) скупали структуры, связанные с Рыболовлевым.
С 2020 года Дмитрий Рыболовлев начал избавляться от активов в Прикамье. СМИ в 2021 году писали, что он продает недвижимость в Перми, а также сворачивает клиентский бизнеса в ЗАО «Инвестиционная компания „Финансовый дом“». Напомним, в прошлом году структура господина Рыболовлева — ЗАО «Пермгеологодобыча» отказалось от алмазодобычи в Пермском крае, добровольно избавившись от лицензии.
Тогда же структуры, подконтрольные Рыболовлеву, продают несколько этажей в бизнес-центре в Перми по ул. Ленина, 64, недвижимость в БЦ «Белчер». А еще в 2020 году бизнесмен продал помещения в бизнес-центре «Пермгражданпроект» (ул. Героев Хасана, 7а).
Крупнейшими инвестициями Рыболовлева после отъезда из России стали инвестиции в живопись. В общей сложности на полотна Моне, Ван Гога, Гогена, Модильяни, Пикассо, Климта миллиардер потратил $2 млрд.
В мае 2023 года в Перми ликвидируют еще одну инвесткомпанию Дмитрия Рыболовлева Пермское АО «Каменный пояс». В феврале 2024 года Компания «Кастом Кэпитал», являющаяся одним из последних активов миллиардера Дмитрия Рыболовлева в регионе, приняла решение о закрытии бизнеса в Перми.
В начале июня 2023 года в Перми умирает отец Дмитрия Рыболовлева, профессор Евгений Рыболовлев. Бизнесмена не было на похоронах, но по сути, с этого момента он потерял последнюю явную связь с Прикамьем.
56-летний Михаил Шелков — владелец компании «Промышленные инвестиции», которой принадлежат 65,3% акций «ВСМПО-Ависма», крупнейшего в мире производителя титана. 25% плюс 1 акция ВСМПО принадлежат «Ростеху»Также Шелков владеет 1,15% акций «ВСМПО-Ависма» напрямую. Стопроцентной дочерней компанией, филиалом является березниковское ООО «Ависма».
Общество в Березниках как самостоятельное подразделение было зарегистрировано 10 июня 2022 года. Основным видом его деятельности, как и у ПАО, указано производство прочих цветных металлов. Подразделения ВСМПО в Верхней Салде и в Березниках — промышленные площадки. Здесь производят губчатый титан и титановые порошки, металлический магний и сплавы на его основе, а также химическую продукцию — тетрахлорид титана, пятиокись ванадия, оксихлорид ванадия, меднохлоридный модификатор, флюс бариевый.
Березниковский филиал был самостоятельным юрлицом, в 2000-х годах был присоединен к «ВСМПО». В мировом производстве титановой губки «Ависма» занимает самый значительный сектор — около 30%. Компании Шелкова поставляли свою продукцию большинству мировых самолетостроительных и автомобилестроительных компаний.
Осенью 2023 года США включили «ВСМПО-Ависма» в так называемый Entity list, подразумевающий согласование с американскими властями лицензий для любых экспортных сделок. Среди покупателей титана у «ВСМПО-Ависма» были американская авиастроительная компания Boeing и европейская Airbus, но в 2022 году после начала СВО обе решили отказаться от закупок у российской корпорации.
56-летний Дмитрий Мазепин считается одним из крупнейших налогоплательщиков в Пермском крае. Несмотря на то, что у него в России в 2022 году (после длительных судебных и политических споров) появился еще один крупный актив — «Толяттиазот». В Пермском крае у Мазепина в управлении находится березниковский «Уралкалий», приросший соликамским «Сильвинитом», а также производственные мощности «Уралхима» в Перми и Березниках.
В декабре 2013 года выкупил 20% акций «Уралкалия» у Сулеймана Керимова. Мазепин приобрел акции «Уралкалия» на свою компанию «Уралхим», которая для этих целей получила кредит ВТБ в размере $4,5 млрд.
В 2020 году второй акционер «Уралкалия» Дмитрий Лобяк продал «Уралхиму» Мазепина почти 35% акций компании. В 2021-м Мазепин вернулся в список «Форбс» после нескольких лет отсутствия благодаря росту котировок производителей удобрений.
В феврале 2022 года связанная с ОХК «Уралхим» компания купила на двух аукционах около 71% акций производителя азотных удобрений «Тольяттиазот» за 57,4 млрд рублей.
Мазепина считают основным партнером в политических процессах у пермских властей и крупнейшим налогоплательщиком в Пермском крае. У всех еще в памяти встреча пермской делегации с главой Белоруссии в Минске в 2022 году, где Батька напомнил о некоем «долге» Прикамья перед республикой, речь шла о конкуренции на рынке калийных удобрений и роли Уралкалия в истории Беларуськалия, сочли тогда аналитики.
С конца 2022 года группа «Уралхим» безвозмездно поставила более 130 000 т минеральных удобрений в страны Африки. Предприятия Мазепина являются участниками зерновой сделки. В ноябре 2022 года Дмитрий Мазепин попросил президента РФ Владимира Путина включить в зерновую сделку пункт о временном запуске аммиакопровода Тольятти — Одесса и отгрузке аммиака в Одессе. Однако никаких движений по этому процессу не было. А в июне 2023 года на территории Харьковской области был подорван аммиакопровод Тольятти-Одесса.
В мае 2022 года ГК «Уралкалий»заключила третий «Специальный инвестиционный контракт» (СПИК 2.0) на производство гранулированного хлористого калия на площадке в Березниках. Новое соглашение предполагает инвестиции на уровне 8,3 млрд рублей. Запуск намечен на 2026 год, срок СПИКа — 15 лет, т. е. до конца 2038 года. За этот срок планируется произвести продукции на 195 млрд рублей. Весь период действия контракта «Уралкалий» будет пользоваться целым рядом льгот и послаблений. По существующим ранее налоговым льготам согласно отчету самой компании, на 31 декабря 2022 года сумма отложенных налоговых обязательств составляла 74 млрд рублей. На 31 декабря 2023 года — 58 млрд рублей.
59-летнего миллиардера Андрея Кузяева можно назвать единственным стопроцентно пермским участников топ-125 русского «Форбс». Несмотря на то, что с 2022 года управление бизнес-структурами, входящими в ПФПГ, формально ушло в Калининград, под международную компанию «Луч-капитал» — и это единственный серьезный пример деофшоризации бизнеса в Прикамье, несмотря на то, что головной офис «ЭР-телеком» расположен в Москве, все стратегические активы Кузяева сосредоточены в Перми.
До 2022 года активами Кузяева управляла «Пермская финансово-промышленная группа», холдинговая компания которой PFIG была зарегистрирована на Кипре. В сентябре 2022 года PFIG была редомицилирована с Кипра в Россию и переименована в МКООО «Луч капитал».
Первый бизнес Кузяев и его близкие создали в 1991 году Пермскую товарную биржу (первый шаг к ПФПГ). Они скупали ваучеры и в ходе приватизации Кузяев стал акционером ПО «Пермнефть». В 2003 году продал свою долю в СП «Лукойл-Пермь» «Лукойлу». До 2014 года он занимался зарубежными проектами «Лукойла» в качестве президента компании Lukoil Overseas.
В 2014 году Кузяев физически вернулся в Пермь и в ПФПГ, где активно начал развивать «Эр-Телеком». С 2022 года структура управления холдингом изменилась. Судя по открытым данным, бизнес, связанный с девелопментом и управлением недвижимостью «Пан сити групп», «Вертикаль», «Дюрей технолоджи» и прочие максимально ушел в ведение группы, связанной с Максимом Итуниным. Кузяев же сосредоточился на управлении бизнесами, связанными с IT и финансовым управлением. Он замкнул на себе активы, управляющие базами данных и программными продуктами.