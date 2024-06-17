Особо ценные деревья в Перми будут под охраной

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В Перми появится комиссия по присвоению охранного статуса в отношении особо ценных зеленых насаждений. Постановление об этом появилось подписал глава Перми Эдуард Соснин. Контроль за исполнением решения возложен на первого заместителя главы администрации города Перми Ольгу Андрианову.
Речь идет о деревьях, выявленных на земельных участках, находящихся на балансе муниципалитета, или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. Контроль за исполнением возложить
на первого заместителя главы администрации города Перми Андрианову О.Н.
Основными критериями особо ценных зеленых насаждений считаются: возраст более 70 лет, связь дерева с историческими событиями и лицами, легендами и преданиями, местоположение в знаковом месте Перми.