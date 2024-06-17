Остались жена, дети, внуки. В Добрянке простятся с погибшим на СВО рядовым

Известно, что мужчина родился 25 июня 1970 года в Кизеле, в 1972 году с родными переехал в Добрянку. Геннадий окончил школу №4, затем в СПТУ №23 отучился на газоэлектросварщика. С 1988 по 1990 годы прошел срочную службу в армии наводчиком-оператором БМП. В основном работал на Пермской государственной районной электростанции.