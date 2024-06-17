Остались жена, дети, внуки. В Добрянке простятся с погибшим на СВО рядовым

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
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Updated Сегодня, 12:43
В эту среду, 19 июня, в 11:00 в Добрянке состоится прощание с погибшим участником СВО Геннадием Семакиным. Церемония пройдет во Дворце культуры и спорта им. Ладугина.
Известно, что мужчина родился 25 июня 1970 года в Кизеле, в 1972 году с родными переехал в Добрянку. Геннадий окончил школу №4, затем в СПТУ №23 отучился на газоэлектросварщика. С 1988 по 1990 годы прошел срочную службу в армии наводчиком-оператором БМП. В основном работал на Пермской государственной районной электростанции.
14 мая прошлого года ушел служить по контракту в зону проведения СВО. Был наводчиком-оператором в звании рядовой. Геннадий Семакин погиб 25 мая текущего года в городе Кременная Луганской Народной Республики. Как сообщили в пресс-службе администрации Добрянского округа, у мужчины остались жена, трое детей и трое внуков.