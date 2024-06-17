Отец пятерых детей из Добрянского округа отправился на СВО и погиб

Виталий заключил контракт на службу в зоне проведения СВО 7 марта текущего года. Служил стрелком мотострелкового отделения, мотострелкового взвода, мотострелковой роты, мотострелкового батальона в звании рядовой. Мужчина погиб 25 мая текущего года в Луганске. В пресс-службе администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что у него остались мать, жена и пятеро детей. Прощание состоится в 11:00 на ул. Центральная, 44.