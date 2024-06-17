Отец пятерых детей из Добрянского округа отправился на СВО и погиб

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
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Завтра, 18 июня, в деревне Бобки просятся с 48-летним погибшим на СВО Виталием Дурымановым. Мужчина родился 23 сентября 1975 года в городе Усолье Пермской области, окончил школу №1 в Добрянке. В 2003 году получил среднее профессиональное образование, после чего работал в Добрянском городском округе.
Виталий заключил контракт на службу в зоне проведения СВО 7 марта текущего года. Служил стрелком мотострелкового отделения, мотострелкового взвода, мотострелковой роты, мотострелкового батальона в звании рядовой. Мужчина погиб 25 мая текущего года в Луганске. В пресс-службе администрации Добрянского округа в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что у него остались мать, жена и пятеро детей. Прощание состоится в 11:00 на ул. Центральная, 44.