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Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Сотни пермяков временно останутся без холодной воды на этой неделе

Парковый, Октябрьский, Железнодорожный. Часть домов в Перми останутся без воды

17 июня 2024, 04:56
Фото: ideogram.ai

Сотни пермяков временно останутся без холодной воды на этой неделе

На сетях будут проводить работы по замене задвижек, участков водоводов и подключении новых водоводов.

В Перми в ближайшую неделю запланированы работы на сетях, которые будут выполнять подрядчики ООО «Новогор-Прикамье» и сторонние организации. В результате отдельные дома на время останутся без холодной воды — специалисты будут менять участки сетей и задвижки, а также подключать новые водоводы.

Сегодня, 17 июня, с 13:00 до 16:00 на пониженном давлении будут дома:

  • ул. Солдатова, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
  • Кояновская, 3, 5 (детский сад);
  • Таборская, 20.

18 июня с 9:00 до 21:00 без водоснабжения останутся следующие адреса:

  • Парковый проспект, 30/1, 30/2, 32, 34;
  • Пожарского, 10, 12, 12/2, 14;
  • Подлесная, 17, 19/1, 19/2, 23/1, 23/2, 25, 27/1, 27/2, 29.

В этот же день, но на три часа — с 13:00 до 16:00 — на пониженном давлении:

  • ул. Вижайская 11, 14, 14а, 16, 16а, 18, 20.

На сутки без воды — с 10:00 18 июня до 10:00 19 июня — останутся дома по улицам:

  • Танкистов, 68, 70, 74, 78, 119;
  • частный сектор ул. Танкистов, 99, 103, 107, 123, 121, 117;
  • Советской Армии, 42;
  • Засулич, 9;
  • 2-я Молодогвардейская, 4, 1а;
  • Молодогвардейская, 1, 2а.

В среду, 19 июня, с 12:00 до 16:00, пониженный напор воды — по адресам:

  • Солдатова, 1, 3, 5, 7, 9, 11;
  • Вижайская, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
  • Таборская, 12, 14.

В этот же день, с 9:30 до 19:30, будут лишены удобств жители следующих домов:

  • Машинистов, 22, 24, 20/3;
  • Наумова, 8, 10, 1, 3, 5, 11, 7а, 7;
  • Кочегаров, 9, 23, 25, 27, 29;
  • Лепешинской, 6, 8.

В четверг, 20 июня, с 10:00 до 19:00, без воды:

  • Парковый проспект, 31/1,31, 33, 35 (ЦТП);
  • Каменского 2, 2а, 2б;
  • 3-я Водопроводная 1, 3, 5;
  • Строителей, 48 — без воды левый ввод;
  • Каменского 1к2,1к3 — без воды правый ввод (с ул. З.Космодемьянской).

В выходные на сутки — с 10:00 22 июня до 10:00 23 июня — из-за ремонта водопровода останутся дома по улицам:

  • Героев Хасана, 52 к4, 50, 56а, 62;
  • Хлебозаводская, 16а, 18, 21.

Также 22 июня с 9:30 до 19:30 отключения коснутся пермяков в домах:

  • Народовольческая, 23, 28, 33, 37, 39, 42, 46.

В следующий понедельник, 24 июня, с 9:30 до 19:00:

  • Ветлужская, 62, 64, 66, 68, 70;
  • ЦТП Ветлужская, 62а;
  • Кочегаров, 71,
  • Хабаровская, 171, 173, 270.

25 июня с 9:30 до 18:00 из-за ремонта водопровода будут без воды:

  • Танцорова 7, 11, 14, 22, 25, 26, 26а, 30, 32а, 36, 44, 52;
  • Водников, 29а, 59,
  • Капитанская, 12,
  • Танцорова, 29 — левый ввод.
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