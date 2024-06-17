Парковый, Октябрьский, Железнодорожный. Часть домов в Перми останутся без воды

В Перми в ближайшую неделю запланированы работы на сетях, которые будут выполнять подрядчики ООО «Новогор-Прикамье» и сторонние организации. В результате отдельные дома на время останутся без холодной воды — специалисты будут менять участки сетей и задвижки, а также подключать новые водоводы.