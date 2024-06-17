Парковый, Октябрьский, Железнодорожный. Часть домов в Перми останутся без воды

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 07:19
В Перми в ближайшую неделю запланированы работы на сетях, которые будут выполнять подрядчики ООО «Новогор-Прикамье» и сторонние организации. В результате отдельные дома на время останутся без холодной воды — специалисты будут менять участки сетей и задвижки, а также подключать новые водоводы.
Сегодня, 17 июня, с 13:00 до 16:00 на пониженном давлении будут дома:
18 июня с 9:00 до 21:00 без водоснабжения останутся следующие адреса:
В этот же день, но на три часа — с 13:00 до 16:00 — на пониженном давлении:
На сутки без воды — с 10:00 18 июня до 10:00 19 июня — останутся дома по улицам:
В среду, 19 июня, с 12:00 до 16:00, пониженный напор воды — по адресам:
В этот же день, с 9:30 до 19:30, будут лишены удобств жители следующих домов:
В четверг, 20 июня, с 10:00 до 19:00, без воды:
В выходные на сутки — с 10:00 22 июня до 10:00 23 июня — из-за ремонта водопровода останутся дома по улицам:
Также 22 июня с 9:30 до 19:30 отключения коснутся пермяков в домах:
В следующий понедельник, 24 июня, с 9:30 до 19:00:
25 июня с 9:30 до 18:00 из-за ремонта водопровода будут без воды: