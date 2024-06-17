Пермяков напугал пожар в районе ПНОСа

Как указывает ведомство, сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 14:14. Пожар начался на ул. Промышленной. На место происшествия прибыли 35 человек личного состава и девять единиц техники. Установлено, что происходит горение пристроя к двухэтажному зданию. Имелась угроза распространения пламени на двухэтажное здание.