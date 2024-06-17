Пермяков напугал пожар в районе ПНОСа

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Сегодня, днем 17 июня, очевидцы сообщили о сильном возгорании в Индустриальном районе Перми. Предположительно, загорелся тепличный комплекс, пишет «Вкурсе. ру».
Судя по видеозаписи, опубликованном в телеграм-канале «ЧП-Пермь», горение происходит на небольшой площади, однако источник возгорания достаточно сильный. Корреспондент Properm.ru направил запрос в ГУ МЧС Прикамья.
Как указывает ведомство, сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 14:14. Пожар начался на ул. Промышленной. На место происшествия прибыли 35 человек личного состава и девять единиц техники. Установлено, что происходит горение пристроя к двухэтажному зданию. Имелась угроза распространения пламени на двухэтажное здание.
Горение было локализовано в 14:53 на площади 300 кв. м. Основное помещение не пострадало. Ликвидирован пожар в 15:32. Пострадавших и погибших нет. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
Проводится проверка. Информация уточняется.