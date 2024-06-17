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Published Сегодня, 10:02

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Updated Сегодня, 11:00

Пермяков напугал пожар в районе ПНОСа

Пермяков напугал пожар в районе ПНОСа

17 июня 2024, 10:02
Фото: ЧП Пермь
Предположительно, загорелся тепличный комплекс.

Сегодня, днем 17 июня, очевидцы сообщили о сильном возгорании в Индустриальном районе Перми. Предположительно, загорелся тепличный комплекс, пишет «Вкурсе. ру».

Судя по видеозаписи, опубликованном в телеграм-канале «ЧП-Пермь», горение происходит на небольшой площади, однако источник возгорания достаточно сильный. Корреспондент Properm.ru направил запрос в ГУ МЧС Прикамья.

Как указывает ведомство, сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 14:14. Пожар начался на ул. Промышленной. На место происшествия прибыли 35 человек личного состава и девять единиц техники. Установлено, что происходит горение пристроя к двухэтажному зданию. Имелась угроза распространения пламени на двухэтажное здание.

Горение было локализовано в 14:53 на площади 300 кв. м. Основное помещение не пострадало. Ликвидирован пожар в 15:32. Пострадавших и погибших нет. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Проводится проверка. Информация уточняется.

Видео: ЧП Пермь
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