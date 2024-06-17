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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Подробности расследования изнасилования в Прикамье запросил Александр Бастрыкин

Подробности попытки изнасилования в Пермском крае сообщат Александру Бастрыкину

17 июня 2024, 15:23
Фото: properm.ru

Подробности расследования изнасилования в Прикамье запросил Александр Бастрыкин

Попытка сопровождалась угрозами убийства женщины.

Председателю Следкома Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела о попытке изнасилования гражданином Узбекистана жительницы Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Как сообщалось раньше, днем 16 июня компания иностранных граждан распивала спиртное на берегу реки, расположенной в Пермском муниципальном округе. В ходе распития спиртного 29-летний гражданин Республики Узбекистан пытался совершить изнасилование 32 — летней местной жительницы, однако его незаконные действия были пресечены очевидцами произошедшего.

По данному факту СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством). Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела.

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