Подробности попытки изнасилования в Пермском крае сообщат Александру Бастрыкину

По данному факту СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством). Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.