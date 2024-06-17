Прекращено дело о банкротстве ООО «Порт Пермь»

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Дело о банкротстве ООО «Порт Пермь» возобновлено, а затем прекращено. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суд Пермского края.
С заявлением признать общество несостоятельным в суд в сентябре прошлого года обратилась компания ZAMEK BON REPOS spol.s.r.o. , зарегистрированная в Чехии и принадлежащая Чарльзу Алексею Батлеру.
В 2023 году производство по делу было приостановлено до принятия судебного акта по результатам рассмотрения апелляционной жалобы по иску той же компании бывшего владельца активов «Порта Пермь» Батлера к «Порту Пермь» о возврате задолженности на 30 млн рублей по договорам займа. В марте Семнадцатый апелляционный арбитражный суд полностью отказал ZAMEK BON REPOS spol.s.r.o. в удовлетворении иска.
Сегодня судом производство по делу возобновлено. Заявление ZAMEK BON REPOS spol.s.r.o. признано судом необоснованным, ввиду того, что судебный акт, подтверждающий требования заявителя, отменен, во введении наблюдения в отношении ООО «Порт Пермь» отказано по правилам пункта 3 статьи 48 Закона о банкротстве. В этой связи производство по делу прекращено.
Сейчас на рассмотрении Дзержинского районного суда находится уголовное дело о хищении имущества «Порта Пермь» в отношении бывшего генерального директора ОАО «Порт Пермь» Марека Кинцла. Он обвиняется в присвоении имущества компании на 1,04 млрд рублей. Ранее Кинцл заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признал вину. С марта 2024 года с формулировкой о том, что фигурант не может участвовать в процессе, суд не провел ни одного заседания по делу.