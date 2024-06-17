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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Прекращено дело о банкротстве ООО «Порт Пермь»

Прекращено дело о банкротстве ООО «Порт Пермь»

17 июня 2024, 12:04
Фото: properm.ru
Заявление чешской компании признано судом необоснованным.

Дело о банкротстве ООО «Порт Пермь» возобновлено, а затем прекращено. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суд Пермского края.

С заявлением признать общество несостоятельным в суд в сентябре прошлого года обратилась компания ZAMEK BON REPOS spol.s.r.o. , зарегистрированная в Чехии и принадлежащая Чарльзу Алексею Батлеру.

В 2023 году производство по делу было приостановлено до принятия судебного акта по результатам рассмотрения апелляционной жалобы по иску той же компании бывшего владельца активов «Порта Пермь» Батлера к «Порту Пермь» о возврате задолженности на 30 млн рублей по договорам займа. В марте Семнадцатый апелляционный арбитражный суд полностью отказал ZAMEK BON REPOS spol.s.r.o. в удовлетворении иска.

Сегодня судом производство по делу возобновлено. Заявление ZAMEK BON REPOS spol.s.r.o. признано судом необоснованным, ввиду того, что судебный акт, подтверждающий требования заявителя, отменен, во введении наблюдения в отношении ООО «Порт Пермь» отказано по правилам пункта 3 статьи 48 Закона о банкротстве. В этой связи производство по делу прекращено.

Сейчас на рассмотрении Дзержинского районного суда находится уголовное дело о хищении имущества «Порта Пермь» в отношении бывшего генерального директора ОАО «Порт Пермь» Марека Кинцла. Он обвиняется в присвоении имущества компании на 1,04 млрд рублей. Ранее Кинцл заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признал вину. С марта 2024 года с формулировкой о том, что фигурант не может участвовать в процессе, суд не провел ни одного заседания по делу.

#Суд#Экономика#Пермь#Порт пермь
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