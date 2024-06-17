Прекращено дело о банкротстве ООО «Порт Пермь»

Сейчас на рассмотрении Дзержинского районного суда находится уголовное дело о хищении имущества «Порта Пермь» в отношении бывшего генерального директора ОАО «Порт Пермь» Марека Кинцла. Он обвиняется в присвоении имущества компании на 1,04 млрд рублей. Ранее Кинцл заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признал вину. С марта 2024 года с формулировкой о том, что фигурант не может участвовать в процессе, суд не провел ни одного заседания по делу.