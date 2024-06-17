Сотрудники филиала «ПМУ» провели тематический уикенд «Потому что еда нужна каждому»

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В минувшие выходные на базе отдыха «Раздолье» для сотрудников филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ и их семей прошел традиционный спортивно-творческий фестиваль „Уральские зори“. В этом году конкурсы объединил слоган компании „Потому что еда нужна каждому“.
Шесть команд сотрудников подразделений «ПМУ» боролись за кубок победителя фестиваля в 10 видах программы. Лучших выявляли в городках, бросках в кольцо, скакалке и на других этапах. Тема «Потому что еда нужна каждому» отразилась в творческой части фестиваля — команды представили выступления под общим названием «Готовим по рецепту». В итоге каждая сборная заняла первое место по крайней мере в одном виде соревнований.
Пока родители были заняты в конкурсах, их дети активно проводили время по отдельной программе. Самые маленькие веселились на батутах и карусели, угощались попкорном и смотрели шоу сладкой ваты. Дети постарше сыграли в гигантский волейбол, прошли VR-квест и сразились в танцевальном баттле.
К концу фестивального дня команды «Ассорти» (цех погрузки продукции и ремонтно-строительное производство) и «Рестораторы» (ремонтно-механическое производство и лаборатория) пришли к финишу с разницей в полбалла. В итоге сборная ЦПП и РСП-9 спустя три года вновь держала в руках кубок победителя и принимала поздравления. После награждения всех участников «Уральских зорь — 2024» ждали грандиозный салют и дискотека.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми:
— «Уральские зори» для нас — всегда одно из самых ярких событий лета. За последнее время в филиал «ПМУ» пришло много новых сотрудников. Участие в фестивале — лучший способ познакомиться с корпоративной культурой и быстро влиться в коллектив предприятия. Общение в неформальной обстановке помогает наладить связи между подразделениями.