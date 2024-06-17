Сотрудники филиала «ПМУ» провели тематический уикенд «Потому что еда нужна каждому»

Шесть команд сотрудников подразделений «ПМУ» боролись за кубок победителя фестиваля в 10 видах программы. Лучших выявляли в городках, бросках в кольцо, скакалке и на других этапах. Тема «Потому что еда нужна каждому» отразилась в творческой части фестиваля — команды представили выступления под общим названием «Готовим по рецепту». В итоге каждая сборная заняла первое место по крайней мере в одном виде соревнований.